Afghanistan Tour Of India 2022: వచ్చే రెండేళ్లకు గానూ అఫ్గనిస్తాన్‌ క్రికెట్‌ బోర్డు తమ షెడ్యూల్‌ను ప్రకటించింది. మొత్తంగా 37 వన్డేలు, 12 టీ20 మ్యాచ్‌లు ఆడేందుకు సిద్ధమైనట్లు తెలిపింది. అదే విధంగా కేవలం మూడు టెస్టు మ్యాచ్‌లు ఆడనున్నట్లు వెల్లడించింది. ఇక ఆసియా కప్‌, టీ20 వరల్డ్‌కప్‌-2022, వన్డే వరల్డ్‌కప్‌ 2023 తదితర మూడు ఐసీసీ మెగా ఈవెంట్లలో పాల్గొనన్నుట్లు పేర్కొంది.

ఈ మేరకు.. ‘‘2022-23 ఏడాదికి సంబంధించి మా షెడ్యూల్‌ ప్రకటిస్తున్నాం. ఈ రెండేళ్ల కాలంలో మొత్తంగా 37 వన్డేలు, 12 టీ20లు, 3 టెస్టులు ఆడతాం. అంతేగాక ఐసీసీ, ఏసీసీ ఈవెంట్లు ఆడనున్నాం’’ అని అఫ్గనిస్తాన్‌ క్రికెట్‌ బోర్డు ట్విటర్‌ వేదికగా వివరాలు వెల్లడించింది. ఇక నెదర్లాండ్స్‌తో జరిగే వన్డే సిరీస్‌తో అఫ్గన్‌ క్రికెట్‌ జట్టు కొత్త ఏడాదిని ఆరంభించనుంది. ఇక వచ్చే ఏడాది మార్చిలో భారత పర్యటనకు రానున్న అఫ్గన్‌ జట్టు మూడు వన్డేల సిరీస్‌ ఆడనుంది.

We are pleased to announce our FTP schedule for 2022-23. This includes a total of 37 ODIs, 12 T20Is & 3 tests in the period. Moreover, the national team will be taking part in various ICC & ACC events in two years.

More: https://t.co/QObIpDclje@ICC pic.twitter.com/KoujvfTlRi

— Afghanistan Cricket Board (@ACBofficials) December 13, 2021