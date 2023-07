యూఏఈ పర్యటనలో మోదీ.. ద్వైపాక్షిక సంబంధాలపై సమీక్ష..

ఫ్రాన్స్ పర్యటన ముగించుకున్న ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ.. నేటి యునైటెడ్ అరబ్ ఎమిరేట్స్ (యూఏఈ) చేరుకున్నారు. యునైటెడ్ అరబ్ ఎమిరేట్స్ అధ్యక్షుడు షేక్ మొహమ్మద్ బిన్ జాయెద్ అల్ నహ్యాన్‌తో ప్రధాని మోదీ విస్తృత చర్చలు జరపనున్నారు. ఈ పర్యటనలో భాగంగా శక్తి వనరులు, ఆహార భద్రత, రక్షణ రంగంలో ఇరు దేశాల మధ్య ద్వైపాక్షిక సంబంధాలపై ఒప్పందాలు జరగనున్నాయి. ఇరు దేశాల మధ్య కొనసాగుతున్న వ్యూహాత్మక భాగస్వామ్యంపై కూడా ఇరుదేశాల అధికారులు చర్చలు జరపనున్నారు.

ఇండియా-యూఏఈ మధ్య వ్యూహాత్మక భాగస్వామ్యం స్థిరంగా వృద్ధి చెందుతుందని విదేశాంగ శాఖ స్పష్టం చేసింది. ప్రధాని మోదీ పర్యటన ఆ భాగస్వామ్యాన్ని మరింత ముందుకు తీసుకుపోయేందుకు ఉపయోగపడుతుందని పేర్కొంది. శక్తి వనరులు, విద్యా, ఆరోగ్య రంగం, ఆహార భద్రత, సంస్కృతిక, రక్షణ రంగాల్లో ఇరు దేశాల మధ్య మరిన్ని ఒప్పందాలు ఏర్పడనున్నట్లు వెల్లడించింది.

#WATCH | PM Narendra Modi has arrived in Abu Dhabi on an official visit to UAE pic.twitter.com/387DtRaqeV

— ANI (@ANI) July 15, 2023