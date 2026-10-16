 పాక్‌కు జై కొట్టిన బీజేపీ చీఫ్‌.. దేశ రాజకీయాల్లో కలకలం! | We will stand with Pakistan Rajasthan BJP chief sparks row | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

పాక్‌కు జై కొట్టిన బీజేపీ చీఫ్‌.. దేశ రాజకీయాల్లో కలకలం!

Oct 16 2026 8:40 AM | Updated on Oct 16 2026 8:57 AM

We will stand with Pakistan Rajasthan BJP chief sparks row

అగ్రరాజ్యం అమెరికాతో పాకిస్థాన్‌కు యుద్ధం వస్తే.. భారత్‌ ఎవరికి మద్దతు ఇవ్వాలి? ఈ ప్రశ్న చుట్టూ ఇప్పుడు రాజకీయ దుమారం రేగింది. పాకిస్థాన్‌ విషయంలో బీజేపీ నేత చేసిన వ్యాఖ్యలు దేశ రాజకీయాల్లో చర్చనీయాంశంగా మారాయి. అమెరికా-పాకిస్థాన్‌ మధ్య యుద్ధం వస్తే భారత్‌ పాక్‌కు అండగా ఉంటుందని రాజస్థాన్‌ బీజేపీ అధ్యక్షుడు మదన్‌ రాథోడ్‌ చేసిన వ్యాఖ్యలపై కాంగ్రెస్‌ సహా పలువురు రాజకీయ నేతలు తీవ్ర అభ్యంతరం వ్యక్తం చేశారు.

రాజస్థాన్‌లో గురువారం జరిగిన ఓ బహిరంగ కార్యక్రమంలో మదన్‌ రాథోడ్‌ మాట్లాడుతూ.. భారత్‌ భౌగోళికంగా పాకిస్థాన్‌కు పొరుగున ఉన్న దేశమని పేర్కొన్నారు. అమెరికా, పాకిస్థాన్‌ మధ్య యుద్ధం జరిగితే భారత్‌ పాకిస్థాన్‌ పక్షాన ఉంటుందని వ్యాఖ్యానించారు. అయితే, మన దేశానికి సంబంధించిన అంతర్గత సమస్యల విషయంలో మాత్రం భారత్‌ పక్షానే నిలబడాలని అన్నారు. ఆయన చేసిన వ్యాఖ్యలు రాజకీయ వర్గాల్లో చర్చకు దారితీశాయి.

కాంగ్రెస్‌ తీవ్ర విమర్శలు
రాథోడ్‌ వ్యాఖ్యలపై కాంగ్రెస్‌ జాతీయ అధికార ప్రతినిధి షమా మహమ్మద్‌ తీవ్రంగా స్పందించారు. భారత సైనికులు, ప్రజలపై దాడులకు పాల్పడే పాకిస్థాన్‌కు మద్దతు ఇస్తామని చెప్పడం ఏమిటని ప్రశ్నించారు. ఈ వ్యాఖ్యలపై ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ, కేంద్ర హోంమంత్రి అమిత్‌ షా వైఖరి ఏమిటో చెప్పాలని డిమాండ్‌ చేశారు. రాజస్థాన్‌ బీజేపీ అధ్యక్షుడిపై పార్టీ ఎలాంటి చర్యలు తీసుకుంటుందో వెల్లడించాలని ప్రశ్నించారు. అలాగే, కాంగ్రెస్‌ జాతీయ సమన్వయకర్త సందీప్‌ గుప్తా కూడా రాథోడ్‌ వ్యాఖ్యలను తప్పుబట్టారు. అమెరికా-పాకిస్థాన్‌ యుద్ధం వస్తే పాక్‌కు అండగా ఉంటామని చెప్పడం బీజేపీ వైఖరిని బయటపెట్టిందని ఆయన ఆరోపించారు.

సోషల్‌ మీడియాలోనూ విమర్శలు
ఆమ్‌ ఆద్మీ పార్టీకి చెందిన పలువురు నేతలు సైతం రాథోడ్‌ వ్యాఖ్యల వీడియోను సోషల్‌ మీడియాలో పంచుకున్నారు. ఉత్తరప్రదేశ్‌ ఆప్‌ ఉపాధ్యక్షుడు రామ్‌ గుప్తా ఈ వ్యాఖ్యలపై విమర్శలు చేశారు. పలువురు సోషల్‌ మీడియా వినియోగదారులు కూడా రాజస్థాన్‌ బీజేపీ అధ్యక్షుడి మాటలను తప్పుబట్టారు. మొత్తంగా, అమెరికా-పాకిస్థాన్‌ మధ్య యుద్ధం వస్తే భారత్‌ ఎవరికి మద్దతు ఇవ్వాలన్న అంశంపై మదన్‌ రాథోడ్‌ చేసిన వ్యాఖ్యలు రాజకీయ వివాదానికి కేంద్రంగా మారాయి. 

ఇదీ చదవండి: పొలిటికల్‌ ఎంట్రీ.. సస్పెన్స్‌కు తెర దించిన మాజీ ఐఏఎస్‌ దివ్య

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

హైదరాబాద్‌ : నాంపల్లి పబ్లిక్ గార్డెన్స్‌లో ఘనంగా బతుకమ్మ సంబరాలు (ఫొటోలు)
photo 2

కళ్యాణ్ నవరాత్రి వేడుకలు...మెరిసిన తారలు (ఫొటోలు)
photo 3

పుట్టపర్తి ప్రశాంతి నిలయంలో విజయ్ - రష్మిక ప్రత్యేక పూజలు.. (ఫొటోలు)
photo 4

తిరుమల : సర్వభూపాల వాహనంపై శ్రీ మలయప్ప స్వామి (ఫొటోలు)
photo 5

చీరకట్టులో నేషనల్‌ క్రష్‌ రష్మిక (ఫొటోలు)

Video

View all
Tragic Incident In Bend City America 1
Video_icon

అమెరికాలో మరోసారి కాల్పుల కలకలం..చిన్నారులు మృతి
Nine Straight Questions To Election Commission 2
Video_icon

కేంద్ర ఎన్నికల సంఘం ముందుకు 9 సూటి ప్రశ్నలు...?
JC Prabhakar Reddy Followers Overaction In Tadipatri Over Municipal Elections 3
Video_icon

మున్సిపల్ ఎన్నికల్లో పోటీ చేస్తే చంపేస్తాం.. జేసీ అనుచరుల బెదిరింపులు
Eluru TDP Leaders Fires On Chandrababu Over Mayor Seat For Janasena 4
Video_icon

ఏలూరు మేయర్ పీఠాన్ని జనసేనకు.. తెలుగు తమ్ముళ్లు ఆగ్రహం.. మొత్తం ఒకేసారి రాజీనామా..
YSRCP Vangaveeti Narendra Slams Pawan Kalyan 5
Video_icon

కుక్కకు ఇచ్చిన గౌరవం కూడా జనసేనకు లేదా? వంగవీటి నరేంద్ర కీలక వ్యాఖ్యలు
Advertisement
 