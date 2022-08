కోల్‌కతా: పశ్చిమ బెంగాల్‌లో ఓ​ యూనివర్సిటీ అసిస్టెంట్‌ ప్రొఫెసర్‌కు ఊహించని అనుభవం ఎదురైంది. తన ఇన్‌స్టాగ్రామ్‌లో ఫొటోల కారణంగా ఆమె ఉద్యోగం ఊడింది. అందుకు కారణం.. ఆ ఫొటోలు అభ్యంతకరంగా ఉన్నాయని పేరెంట్స్‌ ఫిర్యాదు చేయడమే!. ఏడాది కాలంగా నడుస్తోంది ఈ కేసు..

కోల్‌కతాకు చెందిన ఓ ప్రముఖ కాలేజీలో సదరు అసిస్టెంట్‌ ఫ్రొఫెసర్‌ పని చేస్తోంది. అయితే ఆమె తన ఇన్‌స్టాగ్రామ్‌ అకౌంట్‌లో తరచూ ఫొటోలు అప్‌లోడ్‌ చేస్తూ వెళ్తోంది. ఈ క్రమంలో ఓరోజు ఫ్లస్‌ టూ చదువుతున్న ఓ విద్యార్థి(18) ఆమె ఫొటోలను పదే పదే చూస్తూ ఉండిపోయాడట. అది రహస్యంగా గమనించిన అతని తండ్రి బీకే ముఖర్జీ.. కాలేజీ యాజమాన్యానికి ఓ లేఖ రాశాడు.

సదరు మేడమ్‌గారు అలాంటి ఫొటోలు అప్‌లోడ్‌ చేయడం సిగ్గుచేటని.. ఆమె వల్ల తమ పిల్లలు పాడైపోతున్నారని, ఆమె బికినీలో ఫొటోలు అప్‌లోడ్‌ చేయడం విద్యార్థులను రెచ్చగొట్టడమే అవుతుందని.. ఆమెపై చర్యలు తీసుకోవాలని లేఖలో పేర్కొన్నాడు. అంతేకాదు ఆమె ఫొటోలను సైతం ఎటాచ్‌ చేసి మరీ పంపించాడట. ఈ నేపథ్యంలో.. కిందటి ఏడాది అక్టోబర్‌లో మీటింగ్‌ పెట్టి మరీ ఆమెను తొలగించక తప్పలేదు కాలేజీ యాజమాన్యానికి. అయితే ఆమె తన వ్యక్తిగత కారణాలతోనే రాజీనామా చేసిందని.. అభ్యంతరకర ఫొటోల విషయంలో కాదని కాలేజీ యాజమాన్యం ఓ స్టేట్‌మెంట్‌ రిలీజ్‌ చేసింది. అయితే ఆ మరుసటిరోజే ఈ వ్యవహారం మరో మలుపు తిరిగింది.

ఇదిలా ఉంటే.. తన ఫోన్‌ను, సోషల్‌ మీడియా అకౌంట్లను హ్యాక్‌ చేసి ఎవరో.. వ్యక్తిగత ఫొటోలను అప్‌లోడ్‌ చేస్తున్నారంటూ ఆమె పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేసింది. తన క్యారెక్టర్‌ను దిగజార్చే క్రమంలోనే ఇదంతా జరుగుతోందని, ఇది ముమ్మాటికీ కాలేజీ యాజమాన్యం తనపై చేస్తున్న వేధింపుల కిందకే వస్తుందని ఆమె ఫిర్యాదులో పేర్కొంది.

A student of St. Xavier’s Kolkata was recently caught looking at a pic of a Prof in her swimsuit (taken from her private IG). His father sent a letter to the uni condemning HER for his son’s leching.

Prof was forced to resign in a strikingly humiliating manner.

2022… damn. pic.twitter.com/2RNLnXBd0p

— Sukhnidh ⚆ _ ⚆ (@skhndh) August 8, 2022