భారత ప్రధాన న్యాయమూర్తి జస్టిస్‌ ఎన్వీ రమణ నేతృత్వంలో హైకోర్టు ప్రధాన న్యాయమూర్తులు, రాష్ట్రాల ముఖ్యమంత్రుల సంయుక్త సదస్సు కొనసాగుతోంది. శనివారం ఉదయం విజ్ఞాన్‌ భనవ్‌లో మొదలైన ఈ సదస్సుకు ముఖ్య అతిథిగా ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ, కేంద్ర న్యాయశాఖ మంత్రి కిరెన్‌ రిజ్జూ కూడా హాజరయ్యారు.



నేషనల్ జ్యుడీషియల్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ సదస్సులో సీజే, ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ ప్రసంగించారు. తెలుగు రాష్ట్రాల నుంచి ఆంధ్రప్రదేశ్‌ సీఎం వైఎస్ జగన్‌మోహన్‌రెడ్డి హాజరుకాగా, తెలంగాణ తరపున న్యాయ శాఖ మంత్రి ఇంద్రకరణ్ రెడ్డి హజరయ్యారు. ఉదయం 10 గంటల నుంచి సాయంత్రం 4 వరకు ఈ సదస్సు జరగనుంది.

దాదాపు ఆరేళ్ల తర్వాత జరగుతున్న సదస్సులో నేషనల్ జుడిషియల్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ అథారిటీ సహా ఏర్పాటుపై కీలక నిర్ణయాలు తీసుకోనున్నారు. అలాగే.. సదస్సులో కేసుల సత్వర పరిష్కారం కోసం, కోర్టుల్లో అధునాతన మౌలిక వసతుల పై దృష్టి లాంటి అంశాలపై చర్చించనున్నారు.

Delhi | PM Narendra Modi, Union Minister of Law & Justice Kiren Rijiju and Chief Justice of India NV Ramana attend the Joint Conference of CMs of States & Chief Justices of High Courts at Vigyan Bhawan pic.twitter.com/cmawTEOWOl

