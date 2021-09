Subhas Chandra Bose Morphing Photo Viral: స్వాతంత్ర సమరయోధుడు, ఆజాద్ హింద్ ఫౌజ్ వ్యవస్థాపకుడైన సుభాష్‌ చంద్రబోస్‌ మరణం.. నేటికి ఓ వీడని మిస్టరీనే. 1945, ఏప్రిల్‌ 23న జరిగిన ఓ విమాన ప్రమాదంలో ఆయన చనిపోయారని ప్రకటనలు వెలువడినప్పటికీ.. అవశేషాలు దొరకకపోవడంతో ఆయన మరణం అధికారికంగా ధృవీకరణ కాలేదు.

అయితే ఆ క్రాష్‌లో ఆయన చనిపోలేదని చాలాకాలం జీవించే ఉన్నారని చెబుతూ రకరకాల కథనాల్ని ప్రచారం చేస్తుంటారు. అయితే తాజాగా సోషల్‌ మీడియాలో సర్క్యులేట్‌ అవుతున్న ఓ ఫొటో, దాని మీద సందేశం.. ఆయన అభిమానుల్ని విపరీతంగా ఆకట్టుకుంటోంది.

విమాన ప్రమాదంలో బోస్‌ చనిపోయారనే వార్త కాంగ్రెస్‌ ఆడిన అబద్ధమని, తన మరణం మీద వచ్చిన వార్తను ఓ పత్రికలో బోస్‌ చదివారంటూ సదరు ఫొటో వైరల్‌ అవుతోంది. అయితే 2019లో ఇదే ఫొటో ఓ బంగ్లా వ్యక్తి ఫేస్‌బుక్‌ అకౌంట్‌లో వైరల్‌ అయ్యింది. రివర్స్‌ ఇమేజ్‌ సెర్చ్‌లో ఆ ఫొటోపై అసలు విషయం తేలింది. ఆ సమయంలో జపాన్‌లో ప్రధాన పత్రికగా ఉన్న ఇంగ్లిష్‌ పత్రిక నిప్పన్‌ టైమ్స్‌ను బోస్‌ చదువుతుండగా తీసిన ఫొటో అది.

Subhas Chandra Bose reading Nippon Times (now The Japan Times), Japan's largest and oldest English-language daily newspaper @japantimes pic.twitter.com/6A7YMXGEkW

— Anuj Dhar (@anujdhar) May 27, 2018