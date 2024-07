పూజా ఖేడ్కర్‌ తర్వాత మరో ఐఏఎస్‌.. వివాదాల్లో బ్యూరోక్రాట్లు!

దేశంలో బ్యూరోక్రాట్స్‌ నియామకంపై వరుస వివాదాలు తెరపైకి వస్తున్నాయి. ఇప్పటికే మహారాష్ట్రలో ట్రైనీ ఐఏఎస్‌ అధికారిణి పూజా ఖేడ్కర్‌ నియామకంపై వివాదం నెలకొంది. ఐఏఎస్‌ గట్టెక్కేందుకు ఆమె పలు నకిలీ పత్రాలు సమర్పించినట్లు ఆరోపణలు ఉన్నాయి. ఈ ఆరోపణలపై దృష్టిసారించిన ప్రధాని మోదీ కార్యాలయం అధికారులు దర్యాప్తు ముమ్మరం చేస్తున్నారు.

ఈ తరుణంలో తాజాగా మరో మాజీ ఐఏఎస్ అభిషేక్‌ సింగ్‌ సైతం నకిలీ వైకల్య ధృవీకరణ పత్రాలతో యూపీఎస్సీ పరీక్షల్లో ఉత్తీర్ణత సాధించినట్లు తెలుస్తోంది.

Downfall of UPSC has already begun with Pooja Pooja khedkar, followed by this Abhishek Singh.



The main guy dancing has cleared UPSC under Locomotor Disability (PwBD-3) category.



For those who don't know what is PwBD-3

- Cerebral palsy, Leprosy-cured, Dwarfism, Acid attack… pic.twitter.com/osPKbhs2jc

— ShoneeKapoor (@ShoneeKapoor) July 13, 2024