స్టార్‌ హీరోలు జూనియర్ ఎన్టీఆర్‌, మెగా పవర్‌ స్టార్‌ రామ్‌ చరణ్‌ మల్టీస్టారర్‌గా, దర్శకధీరుడు రాజమౌళి తెరకెక్కించిన పాన్‌ ఇండియా చిత్రం 'ఆర్ఆర్ఆర్'. మార్చి 25న థియేటర్లలో విడుదలైన ఈ చిత్రం ఘన విజయం సాధించిన విషయం తెలిసిందే. దాదాపు రూ.450 కోట్ల భారీ బడ్జెట్‌తో తెరకెక్కిన ఈ చిత్రం.. ప్రపంచ వ్యాప్తంగా రూ.1100 కోట్లకు పైగా వసూళ్లు చేసి రికార్డుని సృష్టించింది. ఇప్పుడు ఈ చిత్రం ఓటీటీ స్ట్రీమింగ్‌ అవుతున్న విషయం తెలిసిందే.

దాదాపు రెండు నెలల తర్వాత ఈ చిత్రం ఓటీటీలోకి వస్తున్న విషయం తెలిసిందే. శుక్రవారం(మే 20) నుంచి దక్షిణాది భాషలైన తెలుగు, తమిళం, కన్నడ, మలయాళ వెర్షన్స్‌లో ఈ చిత్రం జీ5లో స్ట్రీమింగ్‌ కానుంది. అయితే రేపు ఓటీటీలో ఈ మూవీ చూసే డిజిటల్‌ ప్రేక్షకులకు తాజాగా జీ5 తీపి కబురు అందించింది. ఈ సినిమాకు ఇప్పుడు ఎలాంటి అదనపు చార్జీలు లేవని, సబ్‌స్క్రైబర్లు ఉచితంగా సినిమా చూడోచ్చంటూ తాజాగా ప్రకటన ఇచ్చింది.

కాగా మొదట ట్రాన్సాక్షనల్‌ వీడియో ఆన్‌ డిమాండ్‌ (టీవీవోడీ) పద్ధతిలో ఆర్‌ఆర్‌ఆర్‌ను అందుబాటులోకి తెస్తున్నట్లు జీ5 తెలిపింది. అంటే మనం మూవీని చూడాలంటే సబ్‌స్క్రైబర్లు రూ. 100 చెల్లించి ఈ మూవీని చూడాలి. దీంతో డిజిటల్‌ ప్రేక్షకులంతా షాక్‌ అయ్యారు. థియేటర్లో డబ్బులు చెల్లించి, ఇక్కడ డబ్బుల చెల్లించాలా? అంటూ ప్రశ్నించారు. ఈ నేపథ్యంలో తమ ప్రకటనను వెనక్కి తీసుకుంటూ ఆర్‌ఆర్‌ఆర్‌ను ఉచితంగా చూడోచ్చని ఈ తాజా ప్రకటనలో తెలిపింది. డిమాండ్‌ ఎక్కువ ఉన్నందున్న సబ్‌స్రైబర్లు అందరూ ఈ సినిమాను ఉచితంగా అందుబాటులోకి తెచ్చినట్లు జీ5 పేర్కొంది.

A good day indeed, as ZEE5 Premium Subscribers can watch the World Digital Premiere for FREE from May 20th

Re-experience the roar, only on 4K Ultra HD!

Note: The best update from the roaring film!

World Digital Premiere - ONLY on #ZEE5#RRRonZee5fromMay20

Download ZEE5 app now pic.twitter.com/NO2lYzn4Jk

— ZEE5 (@ZEE5India) May 19, 2022