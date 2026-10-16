విజయ్ దేవరకొండ హీరోగా చేసిన 'రణబాలి' థియేటర్లలోకి వచ్చేసింది. పీరియాడికల్ స్టోరీతో దీన్ని తెరకెక్కించారు. అయితే ఈ మూవీకి మిశ్రమ స్పందన ఓవైపు వినిపిస్తుండగా మరోవైపు టీస్, ప్రెస్ మీట్ పెట్టారు. ఇందులో మాట్లాడిన తాను చెప్పిందే ఇప్పుడు చిత్ర ఫలితం విషయంలో జరిగిందని పేర్కొన్నాడు.
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'తెలుగు సినిమా ఇండస్ట్రీ గర్వపడేలా ఉంటుందని ముందే చెప్పాను. ఈరోజు 'రణబాలి'తో అదే నిజమైంది. మేం ఈ మూవీని మొదలుపెట్టినప్పుడు హిట్ కొట్టాలనో, పెద్ద నంబర్స్ చేయాలనో చేసినదైతే కాదు. ఇదొక చాలా ఇంపార్టెంట్ సినిమా. రేపొద్దున నేను 25-30 సినిమాలు చేసిన తర్వాత ఇది నాకు గుర్తుండిపోతుంది' అని విజయ్ దేవరకొండ అన్నాడు.
ఇందులో విజయ్ దేవరకొండ.. బ్రిటీషర్లపై తిరగబడ్డ సింగనమాల రణబాలి అనే వీరుడి పాత్రలో కనిపించాడు. ఇతడి భార్య జయమ్మగా రష్మిక చేసింది. ఈ ఏడాది ఫిబ్రవరిలో వీళ్లిద్దరూ పెళ్లి చేసుకున్న తర్వాత వచ్చిన తొలి చిత్రం కావడంతో అభిమానులు తెగ ఎదురుచూశారు. ఈ జంటని తెరపై చూసి మురిసిపోతున్నారు.
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