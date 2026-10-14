 'నా ఫ్లాఫ్ చూసి కొందరు ఎంజాయ్ చేశారు'.. విజయ్ దేవరకొండ షాకింగ్ కామెంట్స్ | Vijay Devarakonda Comments at Ranabaali Movie Pre Release Event | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

Vijay Devarakonda: ' ఆ సినిమా డిజాస్టర్‌.. అందుకే నా ఈగో హార్ట్ అయింది'

Oct 14 2026 9:03 AM | Updated on Oct 14 2026 9:03 AM

Vijay Devarakonda Comments at Ranabaali Movie Pre Release Event

విజయ్ దేవరకొండ, రష్మిక మందన్నా జంటగా వస్తోన్న పీరియాడికల్ మూవీ రణబాలి. రాయలసీమలో బ్రిటీశ్ కాలంలో జరిగిన ఆకృత్యాల నేపథ్యంలో ఈ మూవీని తెరకెక్కించారు. దాదాపు కోటిమందికి పైగా ఆకలి చావులతో చనిపోయారని.. ఆనాటి దారుణ పరిస్థితులను ఇందులో చూపించనున్నారు. ఈ సినిమాకు రాహుల్ సాంకృత్యాన్ దర్శకత్వం వహించారు. ఈ చిత్రాన్ని ‍అక్టోబర్ 16న ప్రేక్షకుల ముందుకు తీసుకొస్తున్నారు. ఈ సందర్భంగా రణబాలి ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్ నిర్వహించారు.

ఈ ఈవెంట్‌కు హాజరైన విజయ్ దేవరకొండ ఆసక్తికర కామెంట్స్ చేశారు. నా నోటా మూవీ సరిగా ఆడకపోవడంతో అందరు నన్ను ట్రోల్స్ చేశారని అన్నారు. ఆ సమయంలో నేను కూడా ఫీల్ అయ్యానని.. అప్పుడు అందరికీ ఐ విల్‌ బీ బ్యాక్ ‍అని లెటర్ రాశానని చెప్పుకొచ్చారు. అయితే కొందరు ఫెయిల్యూర్‌ చూసి ఎంజాయ్ చేశారని తెలిసిందన్నారు. అందుకే నా ఈగో హార్ట్ ‍అయిందన్నారు.  ఇప్పుడు మళ్లీ రణబాలితో మీ ముందుకొస్తున్నానని.. ఆ రోజు టాక్సీవాలా సక్సెస్ మీట్‌లో బ్లడీ షూర్ ఐ విల్ బి బ్యాక్ చెప్పానని గుర్తు చేసుకున్నారు.

ఇప్పుడు మీరు ఆదరిస్తే మళ్లీ సక్సెస్ మీట్‌కు వచ్చి అందరి ముందు మళ్లీ గుర్తు చేస్తానని విజయ్ దేవరకొండ అన్నారు. ఈసారి మనం అనుకున్నది జరిగిందంటే... చక్కగా సీదా అనంతపూర్‌లో మీ అందరి ముందు మళ్లీ గుర్తు చేస్తానని ధీమా వ్యక్తం చేశారు. 
మనకు తెలిసింది మన అందరికీ తెలిసిందే ఒకటే, మన చేతిలో రెండే ఉంటాయి.. మన మీద మనకున్న నమ్మకం, మనం చేసే పనిలో పూర్తిగా ప్రాణం పెట్టి చేయడమని మాట్లాడారు. రాహుల్ కేవలం కెరీర్ కోసం సినిమాలు తీయడని.. బలమైన కథలు చెప్పాలని ప్రయత్నిస్తుంటాడని డైరెక్టర్‌ను విజయ్ కొనియాడారు. 
 

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

'ఆలియాస్ రుక్మిణీ'గా ఆఫియా సయ్యద్.. ఈమె ఎవరంటే? (ఫొటోలు)
photo 2

‘గరివిడి లక్ష్మి’ మూవీ ప్రీ రిలీజ్ ప్రెస్ మీట్ (ఫొటోలు)
photo 3

విజయవాడ కనకదుర్గ ఆలయంలో వైభవంగా దసరా వేడుకలు (ఫొటోలు)
photo 4

విజయ్ దేవరకొండ 'రణబాలి' మూవీ ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్ (ఫొటోలు)
photo 5

తిరుమల : హంస వాహనంపై సరస్వతీ అలంకారంలో శ్రీ మలయప్పస్వామి (ఫొటోలు)

Video

View all
Food Inspection By Officers In Vizag 1
Video_icon

AP: కుళ్లిన చికెన్... పాడైపోయిన వెజ్ మంచూరియా
Kuppam IAS Officer Faces Criminal Case for Alleged Misbehavior with Police 2
Video_icon

సొంత నియోజకవర్గ IAS ఆఫీసర్ పై క్రిమినల్ కేసు నమోదు
Icon Star Allu Arjun 23 Movie Latest Updates 3
Video_icon

Allu Arjun: AA23 అప్డేట్ వచ్చేసింది.. ఎప్పుడంటే.?
Sake Sailajanath Meet With Anantapur Collector 4
Video_icon

అనంతపురం జిల్లా కలెక్టర్ ను కలిసిన శైలజానాథ్.. ఎందుకంటే ?

Shreyas Iyer’s Emotional Promise to Crying Fan Girl Goes Viral 5
Video_icon

ఫ్యాన్ గర్ల్ కు అయ్యర్ సర్ ప్రైజ్ గిఫ్ట్
Advertisement
 