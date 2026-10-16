ఓటీటీల్లో క్రైమ్ థ్రిల్లర్ సినిమాలకు ఫుల్ డిమాండ్ ఉంటోంది. అందుకే అదే జోనర్లో ఎక్కువగా సినిమాలు వస్తుంటాయి. ముఖ్యంగా దక్షిణాదిలో మలయాళంతో పాటు తమిళంలోనూ ఇలాంటివీ ఎక్కువగా రిలీజ్ అవుతుంటాయి. ఇటీవలే టాలీవుడ్ సీనియర్ నటి రోజా కీలక పాత్రలో కనిపించిన క్రైమ్ థ్రిల్లర్ మూవీ లెనిన్ పాండియన్. ఆమె నటించిన ఈ సినిమా సెప్టెంబర్ 24న థియేటర్లలో రిలీజైంది. బాక్సాఫీస్ వద్ద ఆడియన్స్ ఆదరణ దక్కించుకుంది.
తాజాగా ఈ సినిమా నెల రోజులు తిరక్కుండానే ఓటీటీకి వచ్చేసింది. అమెజాన్ ప్రైమ్ వేదికగా స్ట్రీమింగ్ అవుతోంది. ఈ మూవీ స్ట్రీమింగ్పై ఎలాంటి ప్రకటన లేకుండానే ఓటీటీలో సందడి చేస్తోంది. థియేటర్లలో మిస్సయినవారు ఈ చిత్రాన్ని ఓటీటీలో చూసేయండి. ఈ సినిమా ఇసుక మాఫియా, ఓ సాధారణ పోలీస్ కానిస్టేబుల్, ఓ రైతు చుట్టూ తిరిగే కథాంశంగా తెరకెక్కించారు.
ఈ చిత్రానికి డీడీ బాలచంద్రన్ దర్శకత్వం వహించారు. పోలీస్ వ్యవస్థలో జరిగే అణచివేత, అధికారాన్ని అడ్డుపెట్టుకుని చేసే అరాచకాలు, సామాన్యుల జీవితాలపై జరిగే దోపిడీని కళ్లకు కట్టినట్లు చూపించారు. చట్టాన్ని రక్షించాల్సిన వ్యవస్థే కొందరి చేతుల్లో కీలుబొమ్మగా ఎలా మారుతుందనే అంశాన్ని ఈ సినిమా కథాంశంగా ప్రేక్షకుల ముందుకు తీసుకొచ్చారు.