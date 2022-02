Suriya Telugu Dubbing For The First Time: తమిళ స్టార్‌ హీరో సూర్యకు టాలీవుడ్‌లోనూ మాంచి డిమాండ్‌ ఉంది. ఆయన నటించిన సినిమాలు తెలుగులోనూ మంచి కలెక్షన్లు సాధిస్తుంటాయి. తాజాగా సూర్య ఈటీ చిత్రంలో నటిస్తున్న సంగతి తెలిసిందే. పాండీరాజ్‌ ఈ సినిమాకు దర్శకత్వం వహిస్తున్నారు.

ఇప్పటికే విడుదలైన టీజర్‌ సినిమాపై హైప్‌ను క్రియేట్‌ చేస్తుంది. అయితే తాజాగా సూర్య ఈ సినిమా కోసం తెలుగులో డబ్బింగ్‌ చెప్పడం విశేషం. గతంలో బ్రదర్స్‌ సినిమా కోసం తొలిసారిగా డబ్బింగ్‌ చెప్పిన సూర్య మళ్లీ ఇన్నాళ్లకు ఈ చిత్రం డబ్బింగ్‌ చెప్పుకోవడం విశేషం.ఈ సినిమా మార్చి 10న ప్రేక్షకుల ముందుకు రానుంది.

A pakka treat for Telugu fans as@Suriya_offl dubs in his own voice for the Telugu version of #ET 👌👍 #EtharkkumThunindhavan @pandiraj_dir @sunpictures #Suriya pic.twitter.com/TuddNfHWzW

