పాపం! సోనూ సూద్‌ ఇంత బిజీనా..

కలియుగ కర్ణుడు సోనూ సూద్‌ దాన గుణం గురించి ప్రత్యేకంగా చెప్పనక్కర్లేదు. చేతికి ఎముక లేకుండా సహాయం చేస్తుంటారాయన. ఈ నేపథ్యంలో కష్టాల్లో ఉన్న వారు ఆయన్ని సహాయం కోరటం పరిపాటిగా మారింది. అయితే కొంతమంది నెటిజన్లు మాత్రం ఆయన్ని ఆటపట్టించే విధంగా ప్రవర్తిస్తున్నారు. తమ సిల్లీ సమస్యల్ని తీర్చాలంటూ సెటైరిక్‌గా పోస్టులు చేస్తున్నారు. వాటిపై అంతే సెటైరిక్‌గా స్పందిస్తున్నారు సోనూ. ప్రస్తుతం మంజు శర్మ అనే నెటిజన్‌ చేసిన ఓ ట్వీట్‌.. దానికి సోనూ స్పందన సోషల్‌ మీడియాలో వైరల్‌గా మారింది. ‘‘ సోనూ సూద్‌! నా మొబైల్‌లో ఇంటర్‌ నెట్‌ స్పీడ్‌ దారుణంగా ఉంది. దాన్ని పెరిగేట్లు చేయవా’’ అంటూ మంజు శర్మ ట్వీట్‌ చేసింది. ( నేను హీరోను కాదు.. కేవలం: సోనూ సూద్‌ )



Can you manage till tomorrow morning? right now busy with getting someone’s computer repaired, someone’s marriage fixed, getting someone’s train ticket confirmed, someone’s house’s water problem. Such important jobs people have assigned to me 😜😂😂🙏 कृपा ध्यान दें। https://t.co/Ks4TF9yqHR

