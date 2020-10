మెగాస్టార్ చిరంజీవి, డైలాగ్‌కింగ్ మోహ‌న్ బాబు క‌లిసి న‌టించిన బిల్లా రంగా సినిమా త్వ‌ర‌లోనే రీమేక్ కానుందా అంటే అవున‌నే స‌మాధాన‌మే వినిపిస్తుంది. గురువారం హీరో సాయి ధ‌ర‌మ్‌తేజ్ పుట్టిన‌రోజు సంద‌ర్భంగా మంచు మ‌నోజ్ బ‌ర్త్‌డే విషెస్ తెలియ‌జేశాడు. ఈ సంద‌ర్భంగా అప్ప‌టి సూప‌ర్‌హిట్ `బిల్లా రంగా` పోస్ట‌ర్‌ను సాయి ధ‌ర‌మ్‌తేజ్‌ ట్విట‌ర్‌కి ట్యాగ్ చేశారు. 'బిల్లారంగా విడుద‌లై నేటికి 38 సంవత్సరాలు పూర్త‌యింంది, ఈరోజే నీ పుట్టిన‌రోజు కావ‌డం విశేషం.. అంటే ఈ ర‌కంగా మ‌న‌కు ఏదో హింట్ ఇస్తున్న‌ట్లుంది బాబాయ్.. ఇది చేయ‌డానికి నేను రెడీ.. నువ్వు రెడీనా 'అంటూ మ‌నోజ్ ట్వీట్ చేశాడు. (అల్లుడికి చిరు బర్త్‌డే విషెస్‌‌.. ఆనందంలో హీరో! )

దీంతో మ‌రికొన్ని రోజుల్లోనే బిల్లారంగా రీమేక్‌కి సంబంధించి అధికారిక ప్ర‌క‌ట‌న వ‌చ్చే అవ‌కాశం ఉంది. విభిన్న చిత్రాల‌తో త‌న‌కంటూ ప్ర‌త్యేక స్థానాన్ని సంపాదించుకున్న సాయి ధ‌ర‌మ్ తేజ్ గురువారం 34వ వ‌సంతంలోకి అడుగుపెట్టారు. ఈ సంద‌ర్భంగా తేజ్‌కు సెలబ్రిటీలు, అభిమానుల నుంచి శుభాకాంక్ష‌లు వెల్లువెత్తుతున్నాయి. సాయి ధరమ్‌ తేజ్ నటించిన సోలో బ్రతుకే సో బెటర్‌ సినిమా త్వ‌ర‌లోనే విడుద‌ల కానుంది. (మనోజ్‌ బర్త్‌డే.. వలస కూలీలకు సాయం)

Happy Birthday babai @IamSaiDharamTej 🎂

and coincidentally, the biggest blockbuster multi starrer of that time #BillaRanga completed 38 years 😍

I think this says something to us babai 😜

Nenu ready... Nuvvu ready ah? 🤗❤️ pic.twitter.com/iQQJGhYwfg

— Manoj Manchu🙏🏻❤️ (@HeroManoj1) October 15, 2020