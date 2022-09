అల్లు అర్జున్‌-సుకుమార్‌ కాంబినేషన్‌లో తెరకెక్కిన పుష్ప మూవీ ఎంతటి విజయం సాధించిందో ప్రత్యేకంగా చెప్పనక్కర్లేదు. ఇందులో హీరోయిన్‌గా నటించిన రష్మిక రేంజ్‌ ఒక్కసారిగా పెరిగిపోయింది. దీంతో ఆమె పాన్‌ ఇండియా నటిగా మారిపోయింది. ఇక కలెక్షన్ల పరంగా పుష్ప బక్సాఫీసు వద్ద సృష్టించిన సునామి అంతాఇంత కాదు. పుష్పకు ఈ రేంజ్‌లో గుర్తింపు రావడానికి ఇందులోని పాటలు కూడా ప్రధాన పాత్ర పోషించాయి. ఇప్పటికీ ఈ పాటలు మారుమోగుతూనే ఉన్నాయి. ముఖ్యంగా రష్మిక రారా సామి పాట బాగా ఆకట్టుకుంది. సోషల్‌ మీడియాలో ఎక్కడ చూసి ఈ పాట రీల్స్‌యే దర్శనమిచ్చాయి.

ఇక ఇందులో రారా సామి అంటూ రష్మిక నడుం వంచి వేసిన హుక్‌ స్టెప్‌ను ప్రతి ఒక్కరు ఫాలో అయ్యారు. తాజాగా ఇదే పాటకు ఓ చిన్నారి డాన్స్‌ చేసిన వీడియో ప్రస్తుతం సోషల్‌ మీడియాలో ట్రెండ్‌ అవుతోంది. స్కూల్లో తన స్నేహితులతో కలిసి రారా సామి అంటూ ఈ చిన్నారి డాన్స్‌ చేస్తూ రష్మిక హుక్‌ స్టెప్‌ను అనుసరించింది. ఆ చిన్నారి డాన్స్‌కు ఫిదా అయిన ఓ నెటిజన్‌ ఈ వీడియోను తన ట్విటర్‌ అకౌంట్‌లో షేర్‌ చేశాడు. దీంతో వైరల్‌గా మారిన ఈ వీడియో రష్మిక కంటపడింది. ఇక ఈ ట్వీట్‌ను రష్మిక రీట్వీట్‌ చేస్తూ.. ‘షి మేడ్‌ మై డే. ఈ రోజుకు ఇది చాలు. ఈ క్యూటీని కలవాలనుకుంటున్నా. ఎలా?’ అంటూ పాప అడ్రస్‌ కావాలంటూ రష్మిక ఆరా తీసింది.

Maaaaadddddeeeeee myyyyy daaaaaay.. I want to meet this cutie..💘

how can I? 🥹 https://t.co/RxJXWzPlsK

— Rashmika Mandanna (@iamRashmika) September 14, 2022