సూపర్‌స్టార్‌ మహేశ్‌ బాబు ఫ్యాన్స్‌ అంతా ఎప్పుడెప్పుడా అని ఆసక్తిగా ఎదురు చూసిన ‘సర్కారు వారి పాట’ చిత్రం ఈరోజు విడుదలైంది. పరశురామ్‌ దర్శకత్వం వహించిన ఈ ఈ సినిమా గురువారం(మే 12) ప్రేక్షకుల ముందుకు వచ్చి పాజిటివ్‌ టాక్‌తో దూసుకుపోతోంది. ఇందులో మహేశ్‌ నటన, కామెడీ పంచ్‌కు ఫ్యాన్స్‌ ఫిదా అవుతున్నారు. ఇప్పటికే ఈ సినిమా చూసిన సినీ ప్రముఖుల తమ రివ్యూను ప్రకటిస్తున్నారు. తాజాగా సర్కారు వారి పాట మూవీ చూసిన దర్శకేంద్రుడు కే రాఘవేంద్రరావు మహేశ్‌పై ప్రశంసలు కురింపించారు.

ఈ మేరకు ఆయన ట్వీట్‌ చేస్తూ.. ‘సూపర్‌స్టార్‌ మహేశ్‌ బాబు ఎనర్జీటిక్‌గా నటన... కామెడీ పంచ్‌లు, డైలాగ్‌ డైలివరి అద్భుతం’ అంటూ కితాబు ఇచ్చారు. అనంతరం సర్కారు వారి పాట టీంకు ఆయన శుభాకాంక్షలు తెలిపారు. ఇదిలా ఉంటే ఈ సినిమాపై వైఎస్సార్‌సీపీ నేత, రాజ్య‌స‌భ ఎంపీ విజ‌య‌సాయిరెడ్డి కూడా ప్ర‌శంస‌లు కురిపించారు. ఈ మేర‌కు గురువారం మధ్యాహ్నం ఆయ‌న ఓ ట్వీట్ పోస్ట్ చేశారు. సమకాలీన అంశాలను స్పృశిస్తూ సాగిన సందేశాత్మక చిత్రం 'సర్కార్ వారి పాట’ బాగుందని ఆయన అన్నారు.

Superstar @urstrulyMahesh delivered a superb and energetic performance with fantastic comic timing in #SarkaruVaariPaata

Congratulations to the entire team.

— Raghavendra Rao K (@Ragavendraraoba) May 12, 2022