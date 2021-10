ఐకాన్‌ స్టార్‌ అల్లు అర్జున్‌, క్రియేటివ్‌ డైరెక్టర్‌ సుకుమార్‌ డైరెక్షన్‌లో తెరకెక్కుతోన్న చిత్రం ‘పుష్ప’. ర్రచందనం స్మగ్లింగ్ నేపథ్యంలో తెరకెక్కుతున్న ఈ సినిమాను భారీ స్థాయిలో పాన్‌ ఇండియా లెవల్‌ తీస్తున్నారు మేకర్స్‌. ఈ సినిమాలో మలయాళీ నటుడు ఫహద్ ఫాజిల్ విలన్‌గా నటిస్తున్న సంగతి తెలిసిందే. తాజాగా ఈ మూవీ నుంచి మరో అప్‌డేట్‌ను విడుదల చేసింది చిత్ర బృందం.

పుష్పరాజ్‌(అ‍ల్లు అర్జున్‌)- భన్వర్‌ సింగ్‌ షెకావత్‌(ఫహద్‌ ఫాజిల్‌)మధ్య వచ్చే ఫైట్‌ సీన్స్‌ అదిరిపోతాయని పేర్కొంది. ఇక ఈ చిత్రాన్ని డిసెంబర్‌ 17న విడుదల చేయనున్నట్లు మరోసారి స్పష్టం చేసింది. దీనికి సంబంధించి ట్విట్టర్‌లో ఓ పోస్ట్‌ను షేర్‌చేసింది. మైత్రి మూవీ మేకర్స్ నిర్మిస్తున్న ఈ చిత్రానికి దేవి శ్రీ ప్రసాద్‌ సంగీతం అందిస్తుండగా రష్మిక మందన్నా హీరోయిన్‌గా చేస్తోంది.

Gripping scenes between @alluarjun & #FahadhFaasil are being shot 🔥

Witness the ultimate Face-Off between #PushpaRaj & #BhanwarSinghShekhawat on Big Screens From 17th DEC 2021.#PushpaTheRise #ThaggedheLe 🤙@iamRashmika @aryasukku @ThisIsDSP @adityamusic @MythriOfficial pic.twitter.com/togtU9OTpb

— Pushpa (@PushpaMovie) October 4, 2021