Pushpa 6 Days Total Box Office Collections: అల్లు అర్జున్‌-సుకుమార్‌ కాంబినేషన్‌లో రూపొందిన 'పుష్ప' సినిమా బాక్సాఫీస్‌ వద్ద తగ్గేదేలే అంటూ దుమ్మురేపుతుంది. డిసెంబర్‌17న ప్రపంచ వ్యాప్తంగా విడుదలైన ఈ సినిమా ప్రపంచ వ్యాప్తంగా భారీ వసూళ్లు రాబడుతుంది. మొదటి రోజు నుంచి కలక్షన్ల సునామీ కురిపిస్తున్న పుష్ప ఆరో రోజు కూడా అదే జోరు కొనసాగించింది. ఆరవ రోజు రూ.3.36కోట్ల షేర్‌ను రాబట్టింది.

తొలిరోజే 71 కోట్లు వసూలు చేసిన ఈ చిత్రం.. ఇప్పటివరకు అన్ని వెర్షన్లు కలుపుకొని రూ.145.5 కోట్ల గ్రాస్‌ను వసూలు చేసినట్లు సమాచారం. క్రిస్మస్‌ పండగను కూడా పురస్కరించుకొని మరిన్ని లాభాలు తెచ్చిపెడుతుందనడంలో ఏ మాత్రం సందేహం లేదని అభిప్రాయపడుతున్నారు. ముఖ్యంగా పుష్పరాజ్‌గా బన్నీ యాక్టింగ్‌కు ప్రేక్షకులు ఫిదా అవుతున్నారు. తెలుగు, తమిళం సహా హిందీలోనూ మంచి కలెక్షన్లను వసూలు చేస్తుంది ఈ చిత్రం. కాగా ఫిబ్రవరిలో ఈ సినిమా సెకండ్‌ పార్ట్‌ షూటింగ్‌ ప్రారంభం కానుంది.

#Pushpa has emerged as a dark horse at the #BO… Audience-favourite, exhibitors-favourite [mass pockets esp] and #BO-favourite… Solid hold on weekdays… Fri 3.31 cr, Sat 3.77 cr, Sun 5.54 cr, Mon 3.68 cr, Tue 3.57 cr, Wed 3.36 cr. Total: ₹ 23.23 cr. #India biz. #PushpaHindi pic.twitter.com/1P6yftdRlr

— taran adarsh (@taran_adarsh) December 23, 2021