కలెక్షన్‌ కింగ్‌ మోహన్‌బాబు ప్రధాన పాత్రలో తెరకెక్కుతున్న చిత్రం ‘సన్నాఫ్‌ ఇండియా’. స్వాతంత్ర్య దినోత్సవం సందర్భంగా ఆగష్టు 15న ప్రకటించిన ఈ సినిమాకు సంబంధించి తాజా అప్‌డేట్‌ ఇచ్చింది మూవీ యూనిట్‌. డైమండ్‌ రత్నబాబు దర్శకత్వం వహిస్తున్న ఈ సినిమా షూటింగ్‌‌ నేడు లాంఛనంగా ప్రారంభమైనట్లు వెల్లడించింది. కాగా 24 ఫ్రేమ్స్ ఫ్యాక్ట‌రీ, ల‌క్ష్మీ ప్ర‌స‌న్న పిక్చ‌ర్స్ బ్యాన‌ర్స్‌పై మోహ‌న్‌బాబు, ‘సన్నాఫ్‌ ఇండియా’ సినిమాను నిర్మిస్తున్న సంగతి తెలిసిందే. మాస్ట్రో ఇళయరాజా ఈ చిత్రానికి సంగీతాన్ని సమకూరుస్తున్నారు. (చదవండి: 'బిల్లా-రంగా' రీమేక్‌‌లో వార‌సులు)

ఇక మంచు కుటుంబం ఎంతో ప్రతిష్టాత్మకంగా తెరకెక్కిస్తున్న ఈ సినిమాతో విష్ణు సతీమణి విరానిక స్టైలిస్ట్‌గా ఇండస్ట్రీలో అడుగుపెట్టనున్నారు. కలెక్షన్‌ కింగ్‌ మోహన్‌బాబుకు ఆమె స్టైలింగ్‌ చేయనున్నారు. కాగా ‘సన్నాఫ్‌ ఇండియా’ షూటింగ్‌ ప్రారంభమైన సందర్భంగా, మోహన్‌బాబు తనయ, నటి మంచు లక్ష్మి తండ్రికి శుభాకాంక్షలు తెలిపారు. ‘‘కంగ్రాట్స్‌ డాడీ! ఈ సినిమా కోసం ఎంతో ఎగ్జయింట్‌గా ఎదురు చూస్తున్నా! బెస్ట్‌ ఆఫ్‌ లక్‌, నాకు తెలుసు మీ అత్యద్భుతమైన నటనతో అందరినీ అలరిస్తారు’’అంటూ ట్వీట్‌ చేశారు.

Congrats Daddy! I am so so so excited for this one, can't wait for the curtain to raise and gaze at your exceptional performance! Best of Luck to you, I know you're going to rock it!🥰✨🥳#LakshmiManchu #MohanBabu #SonOfIndia #LakshmiUnfiltered #ComingSoon #24Frames

— Lakshmi Manchu (@LakshmiManchu) October 23, 2020