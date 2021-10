Manchu Vishnu: మూవీ ఆర్టిస్ట్స్ అసోసియేషన్(మా) నూతన అధ్యక్షుడు మంచు విష్ణు కార్యచరణ మొదలు పెట్టారు. అధ్యక్షుడిగా బాధ్యతలు స్వీకరించిన వెంటనే పెన్షన్‌ ఫైల్‌పై సైన్‌ చేసిన విష్ణు వ్యూహాత్మకంగా ముందుకు వెళుతున్నారు. ఎన్నికల్లో గెలిస్తే మాకు సొంత బిల్డింగ్‌ కట్టిస్తానని ప్రకటించిన మంచు విష్ణు ఆ దిశగా అడుగులు వేస్తున్నట్లు తెలుస్తుంది. చదవండి : ఘనంగా వైవా హర్ష వివాహం​.. ఫోటోలు వైరల్‌

ఇప్పటికే దీనికి సంబంధించిన రెండు,మూడు చోట్ల స్థలాలను కూడా చూసినట్లు పేర్కొన్నారు. తాజాగా 'మా'కు సంబంధించి రేపు గుడ్‌న్యూస్‌ చెబుతానంటూ హింట్‌ ఇచ్చాడు. ఈ మేరకు ట్వీట్‌ చేశాడు. మరోవైపు ప్రకాశ్‌రాజ్‌ ప్యానల్‌ రాజీనామాలపై కూడా మంచు విష్ణు ఎలాంటి నిర్ణయం తీసుకుంటారన్న సస్పెన్స్‌ కూడా నెలకొంది.

చదవండి : ఆరోజు జరిగింది ఇదే..వీడియో రిలీజ్‌ చేసిన మంచు విష్ణు

Have a very good news to share on #MAA front. Will share it tomorrow 💪🏽

— Vishnu Manchu (@iVishnuManchu) October 21, 2021