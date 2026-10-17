రీసెంట్ టైంలో హీరోలందరూ పాన్ ఇండియా ట్రెండ్ అని చెప్పి యాక్షన్, వయలెంట్ మూవీస్ చేస్తున్నారు. ఇందులో తలలు నరకడం, రక్తపాతం, గన్స్తో కాల్చడం లాంటివి మితిమీరిపోయాయి. వీటిని హీరోలు కాకుండా ఓ హీరోయిన్ చేస్తే ఎలా ఉంటుంది అనే కాన్సెప్ట్తో తెరకెక్కిన సిరీస్ 'అక్క'. తాజాగా దీని టీజర్ రిలీజ్ చేశారు.
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ఈ నెల 30 నుంచి నెట్ఫ్లిక్స్లో స్ట్రీమింగ్ కానున్న ఈ సిరీస్లో కీర్తి సురేశ్.. కరుడుగట్టిన గ్యాంగ్స్టర్ పాత్ర చేసింది. ఇలాంటి పాత్రలో ఇంతకుముందెన్నడూ ఈమె కనిపించలేదని చెప్పొచ్చు. అలానే రాధికా ఆప్టే మరో కీలక పాత్ర పోషించింది. పేర్నూర్ అనే కల్పిత గ్రామాన్ని 800 ఏళ్లుగా మహిళలే పాలిస్తుంటారు. అలాంటి ఓ ఊరిలో ఎలాంటి సంఘటనలు జరిగాయి? ఓ మహిళ రాకవల్ల ఏమేం మారాయనేది స్టోరీలా అనిపిస్తోంది. తెలుగులోనూ ఈ సిరీస్ స్ట్రీమింగ్ కానుంది.
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