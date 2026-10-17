 ఆకాశమే నీ హద్దు.. పైకి మాత్రమే చూడు! | Aakasamlo Oka Tara Movie Teaser | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

Aakasamlo Oka Tara Teaser: దుల్కర్ మరో తెలుగు సినిమా.. టీజర్ రిలీజ్

Oct 17 2026 3:24 PM | Updated on Oct 17 2026 3:45 PM

Aakasamlo Oka Tara Movie Teaser

పేరుకే మలయాళ హీరో గానీ దుల్కర్ సల్మాన్.. తెలుగులోనూ బోలెడంతమంది అభిమానులని సొంతం చేసుకున్నాడు. మహానటి, సీతారామం తదితర చిత్రాలు ఇతడికి మంచి పేరు తెచ్చిపెట్టాయి. ప్రస్తుతం ఇతడు పలు తెలుగు చిత్రాలు చేస్తూ బిజీగా ఉన్నాడు. వాటిలో ఒకటి 'ఆకాశంలో ఒక తార'. వచ్చే నెల 20న థియేటర్లలో రిలీజ్ కానుంది. ఈ క్రమంలోనే తాజాగా టీజర్ వదిలారు.

(ఇదీ చదవండి: వీకెండ్ ధమాకా.. ఒక్కరోజే ఓటీటీల్లోకి వచ్చేసిన 34 సినిమాలు)

ఓ పల్లెటూరిలో ఉండే ఓ సాధారణ అమ్మాయి.. అంతరిక్షంలోకి వెళ్లే వ్యోమగామి ఎలా అయింది? ఈ క్రమంలో ఎలాంటి అడ్డంకుల్ని అధిగమించింది? ఈమెకు సాయపడే విషయంలో హీరో ఎలాంటి పాత్ర పోషించాడు? అనేది స్టోరీలా అనిపిస్తోంది. టీజర్ అయితే అద్భుతమైన బ్యాక్ గ్రౌండ్ మ్యూజిక్‌తో బాగుంది. డైలాగ్స్ కూడా స్టోరీకి తగ్గట్టు ఉన్నాయి.

పవన్ సాధినేని దర్శకత్వం వహించిన ఈ సినిమాతో సాత్విక వీరవల్లి అనే తెలుగమ్మాయి హీరోయిన్‌గా పరిచయమవుతోంది. గీతా ఆర్ట్స్, స్వప్న సినిమాస్ సంయుక్తంగా నిర్మించాయి.

(ఇదీ చదవండి: అత్తామామలతో అనిరుధ్‌.. ప్రముఖులకు పెళ్లికి ఆహ్వానం!)

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

‘ఇట్లు అర్జున’ మూవీ ప్రీ-రిలీజ్ వేడుకలో హీరోయిన్‌ అనస్వర రాజన్ (ఫొటోలు)
photo 2

తిరుమల : హనుమంత వాహనంపై కోదండ రామునిగా శ్రీ మలయప్పస్వామి (ఫొటోలు)
photo 3

బర్త్‌డే స్పెషల్‌.. కీర్తి ఫొటోలు వైరల్‌
photo 4

కరీంనగర్ జిల్లాలో ఘనంగా బతుకమ్మ వేడుకలు (ఫొటోలు)
photo 5

‘రణబాలి’ మూవీ సక్సెస్ సెలబ్రేషన్స్ (ఫొటోలు)

Video

View all
Director Nelson Dilipkumar Plans A Multistarrer With Allu Arjun And Jr NTR 1
Video_icon

బన్నీ - జూ ఎన్టీఆర్ మల్టీస్టారర్.. నెల్సన్ మాస్టర్ ప్లాన్...
TDP Goons Attack On YSRCP Leaders House 2
Video_icon

కడపలో ఉద్రిక్తత.. కార్పొరేటర్ అభ్యర్థులపై కత్తి పోట్లు.. బండి దీప్తి ఇంటిపై దాడి!
High Tension In Pulivendula Police Opens Gun Fire And Tear Gas 3
Video_icon

పులివెందులలో కాల్పులు.. YSRCP నేతలపై పోలీసుల దాష్టీకం
TDP Leaders Takes MP Gurumurthy Nomination Papers In Tirupati 4
Video_icon

MP గురుమూర్తి చేతిలో నుంచి నామినేషన్ పేపర్స్ లాక్కొని పారిపోయిన టీడీపీ నేతలు
Big Shock To Chandrababu Nuziveedu TDP Families Join YSRCP 5
Video_icon

నూజివీడులో బాబుకు బిగ్ షాక్.. YSRCPలో చేరిన TDP కుటుంబాలు
Advertisement
 