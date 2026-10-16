సూపర్ స్టార్ రజినీకాంత్ హీరోగా వచ్చిన లేటేస్ట్ యాక్షన్ మూవీ జైలర్-2. గతంలో రిలీజైన జైలర్కు సీక్వెల్గా ఈ మూవీని ప్రేక్షకుల ముందుకు తీసుకొచ్చారు. నెల్సన్ దిలీప్ కుమార్ ఈ మూవీకి దర్శకత్వం వహించారు. దసరా కానుకగా ఈనెల 15న థియేటర్లలోకి వచ్చిన ఈ మూవీ బాక్సాఫీస్ వద్ద సందడి చేస్తోంది.
తొలిరోజే పాజిటివ్ టాక్ రావడంతో వసూళ్లపరంగా దూసుకెళ్తోంది. చిత్రం విడుదలైన మొదటి రోజే ప్రపంచవ్యాప్తంగా సుమారు రూ. 125.25 కోట్లు వసూలు చేసిందని సమాచారం. ప్రస్తుతం ప్రేక్షకులను అలరిస్తున్న ఈ చిత్రం ఓటీటీలోకి ఎప్పుడు వస్తుంది? ఏ వేదికపై స్ట్రీమింగ్ కానుందనే ఆసక్తి సినీ ప్రియుల్లో నెలకొంది.
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అమెజాన్ ప్రైమ్ వీడియోలో..!
‘జైలర్ 2’ డిజిటల్ స్ట్రీమింగ్ హక్కులను అమెజాన్ ప్రైమ్ వీడియో సొంతం చేసుకున్నట్లు సమాచారం. ఈ డీల్ రూ.160 కోట్లకు కుదిరినట్లు తెలుస్తోంది. అంతేకాదు.. ఈ సినిమా నవంబర్ 12, 2026న ఓటీటీలోకి వచ్చే అవకాశం ఉందని ప్రచారం జరుగుతోంది. థియేటర్లలో విడుదలైన నాలుగు వారాల తర్వాత డిజిటల్ ప్రీమియర్ ఉండేలా ఒప్పందం కుదిరినట్లు తెలుస్తోంది. అయితే అధికారిక ప్రకటన రావాల్సి ఉంది.
కాగా ఈ చిత్రంలో రజనీకాంత్ ప్రధాన పాత్రలో నటించగా.. రమ్యకృష్ణ, యోగిబాబు కీలక పాత్రల్లో కనిపించారు. మిథున్ చక్రవర్తి, మోహన్లాల్, శివరాజ్కుమార్ తదితరులు ఈ చిత్రంలో భాగమయ్యారు. ఈ చిత్రాన్ని సన్ పిక్చర్స్ నిర్మించింది. అనిరుధ్ రవిచందర్ సంగీతాన్ని అందించారు. వివిధ సినీ పరిశ్రమలకు చెందిన ప్రముఖ నటులు ఈ సినిమాలో భాగం కావడంతో తమిళంతో పాటు ఇతర భాషల ప్రేక్షకుల్లోనూ ఆసక్తి పెరిగింది.
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