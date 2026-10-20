 ప్రెగ్నెంట్స్‌ని హింసించే ట్రెండ్.. నిజంగా ఇది అవసరమా? | Jailer 2 And Ranabaali Pregnant Ladies Scenes Issue | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

Jailer 2- Ranabaali: దర్శకులకు ఇదేం ఫాంటసీ.. గర్బిణిని హింసించి

Oct 20 2026 4:24 PM | Updated on Oct 20 2026 4:27 PM

Jailer 2 And Ranabaali Pregnant Ladies Scenes Issue

రీసెంట్ టైంలో థియేటర్లలోకి వచ్చిన ప్యారడైజ్, జైలర్ 2, రణబాలి సినిమాలు చూసుకుంటే వీటిలో ఒకేరకమైన సీన్స్ కామన్‌గా కనిపించాయి. అవే గర్భిణిలని హింసించడం. హీరోలకు ఎలివేషన్ ఇవ్వడం కోసమో, కథకు అవసరమనో ప్రెగ్నెంట్స్‌ని హింస పెట్టడం ఏదోలా అనిపించింది. దర్శకులు ఆలోచించుకోవాలి.. నిజంగా ఈ సన్నివేశాలు అవసరమా?

ఏ సినిమాల్లో అయినా ప్రెగ్నెంట్స్ కొంచెం కష్టపడుతున్నట్లు చూపిస్తేనే ఏదోలా ఉంటుంది. వాళ్లని ఎవరైనా కొట్టి, ఇబ్బంది పెట్టే సన్నివేశాలు వస్తే రకరకాలుగా అనిపిస్తుంది. అలాంటిది ఈ మధ్య అదేం పైత్యమో కానీ మన డైరెక్టర్లు గర్భిణిలను ఘోరాతి ఘోరంగా హింసించే సీన్లు పెట్టి ప్రేక్షకులకు నరకం చూపిస్తున్నారు.

(ఇదీ చదవండి: ‘ది ప్యారడైజ్‌’ మూవీ రివ్యూ)

నాని 'ప్యారడైజ్' సినిమానే తీసుకుంటే మొదలుపెట్టడమే డెలివరీకి రెడీగా ఉన్న నిండు గర్భిణిని, నడిరోడ్డు మీద బురదలో పడుకోబెట్టించారు. సరే ఏదో చేశారులే అనుకుంటే.. ఆమె పొట్టకు కరెంటు పెట్టించారు. ఆ మురికిలోనే డెలివరీ చేయించారు. హీరోకి ఎలివేషన్ ఇవ్వాలనే ఆలోచన మంచిదే గానీ ఇలా గర్బిణిని హింసించి మరీ ఎమోషన్ పిండుకోవాలనుకోవడం అవసరమా అధ్యక్షా? క్లైమాక్స్‌లోనూ మరో ప్రెగ్నెంట్స్‌కి గర్భిణికి నరకం చూపించే సీన్‌ మరింత ఇబ్బందిగా అనిపించింది.

'జైలర్ 2'లోనూ మూర్తి దగ్గర డ్రైవర్‌గా పనిచేస్తున్న హీరో ముత్తవేల్ పాండియన్ నిజస్వరూపం బయటపడే సీన్ దగ్గర ఓ గర్బిణిని ఇద్దరు రౌడీలు బెత్తం పట్టుకుని హింసిస్తారు. ఇంకా ఏం చేస్తారో అనుకునేలోపు రజనీ వచ్చి సదరు రౌడీలని చంపేస్తాడు.

(ఇదీ చదవండి: ‘జైలర్‌ 2’ మూవీ రివ్యూ)

విజయ్ దేవరకొండ 'రణబాలి'లోనూ ఈ తరహా సన్నివేశముంది. నిండు గర్భిణిగా ఉన్న రష్మిక పాత్రకు పెట్టిన హింస వేరే లెవెల్. ఈ సీన్ చూసి తట్టుకోవడం సాధ్యం కాదు. చాలా ఇబ్బందిగా అనిపిస్తుంది. స్టోరీకి తగ్గట్లే, సందర్భానుసారమే సీన్‌లో వయెలెన్స్‌ చూపించారు. ఎమోషన్ కుదిరింది కానీ ప్రేక్షకులకే రకరకాలుగా అనిపించింది.

పై సినిమాలు చూస్తున్నప్పుడు ఇలా ప్రెగ్నెంట్స్‌ని ఇబ్బంది పెట్టడానికి బదులు దర్శకులు.. వేరేలా ఎమోషన్ రాబట్టుకోవచ్చుగా అని ప్రేక్షకుడికి అనిపించకమానదు. ఎందుకంటే ఈ తరహా సీన్లు జుగుప్స కలిగిస్తున్నాయి. మొత్తం మూవీ చూసే అనుభూతినే దెబ్బ తీస్తున్నాయి. డైరెక్టర్స్.. ఇకనైనా ఇలాంటి వాటిని ఆపేస్తే బెటరేమో!

(ఇదీ చదవండి: ‘రణబాలి’మూవీ రివ్యూ)

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

నాకు హైదరాబాద్ ఎంతిష్టమో మీకు తెలుసు.. రకుల్ ప్రీత్ లేటెస్ట్ (ఫొటోలు)
photo 2

హైదరాబాద్‌లో సందడిగా 'రామాయణ' ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్ (ఫొటోలు)
photo 3

రణ్‌బీర్‌ కపూర్‌, సాయిపల్లవి 'రామాయణ' మూవీ HD స్టిల్స్‌
photo 4

నవరాత్రి స్పెషల్.. ప్రత్యేక పూజల్లో అలియా భట్‌ (ఫొటోలు)
photo 5

జైలర్‌ 2 హిట్‌.. మిర్నా ఫొటోలు వైరల్‌!

Video

View all
Knife Attack in Kadapa Gunfire Sparks Tension in Pulivendula 1
Video_icon

టీడీపీ గూండాలు... కడపలో కత్తిపోట్లు.. పులివెందులలో కాల్పుల కలకలం
RK Roja Strong Warning to AP Police And Nagari Officials 2
Video_icon

ఒక్కొక్కడి పేరు అడ్రస్ నోట్ చేస్తున్న.. సిగ్గు లేకుండా ఫోన్ ఆఫ్ చేసి పారిపోయారు
Local Body Elections Updates YSRCP Vs Kutami 3
Video_icon

22 మున్సిపాలిటీల్లో ఎన్నికలు వాయిదా...?
Mithun Reddy And Peddireddy Emergency Meeting After TDP Leaders Attack 4
Video_icon

ఎవరికీ ఏం జరిగిన నాదే బాధ్యత.. దాడి తర్వాత అత్యవసర సమావేశం
Will YSRCP Candidates Be Prevented From Contesting 5
Video_icon

పోలీసులకెందుకంత భయం? ఎన్నికల్లో పోటీ చేయనివ్వరా? విశ్వేశ్వర్ రెడ్డి ఫైర్
Advertisement
 