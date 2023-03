ఇండస్ట్రీలో అల్లు అర్జున్‌కు ప్రత్యేకమైన క్రేజ్‌ ఉంది. మెగా-అల్లు వారసుడిగా పరిశ్రమలో అడుగుపెట్టిన బన్నీ పాన్‌ ఇండియా, స్టైలిష్‌ స్టార్‌, ఐకాన్‌ స్టార్‌గా తనకంటూ స్పెషల్‌ ఇమేజ్‌ని క్రియేట్‌ చేస్తుకున్నాడు. నటనలో, డాన్స్‌లో తన మామ(మెగాస్టార్‌ చిరంజీవికి) తగ్గ అల్లుడిగా అనిపించుకున్నాడు. ఇదిలా మంగళవారంతో బన్నీ సినీ ప్రస్థానానికి 20 ఏళ్లు. రెండు దశాబ్దాలుగా సినిమాలో దూసుకుపోతున్న బన్నీ సినిమా సినిమాను తన గ్రాఫ్‌ను పెంచుకుంటూ పోతున్నాడు. ఇక బన్నీ ఇండస్ట్రీలో 20 ఏళ్లు పూర్తి చేసుకున్న సందర్భంగా చిరంజీవి శభాకాంక్షలు తెలుపుతూ ట్వీట్‌ చేశారు.

ఈ ప్రయాణంలో బన్నీ సాధించిన విజయాలపై ఆయన ఆనందం వ్యక్తం చేశారు. ‘డియర్‌ బన్నీ(అల్లు అర్జున్‌) సినీ పరిశ్రమలో నువ్వు 20 ఏళ్లు పూర్తి చేసుకోవడం చాలా సంతోషంగా ఉంది. నీ చిన్ననాటి రోజులు నా మదిలో ఇంకా అలాగే ఉన్నాయి. కానీ, కాలం ఎంత తొందరగా గడుస్తోంది కదా. ఓ నటుడిగా కెరీర్‌ ప్రారంభించిన నువ్వు నీ కెరీర్‌ని ఎంత అద్భుతంగా మలుచుకున్నావు. సాధారణ నటుడు నుంచి ఐకాన్‌ స్టార్‌, పాన్‌ ఇండియా స్టార్‌గా నీ ఎదుగుదల చూస్తుంటే చెప్పలేనంత ఆనందంగా ఉంది. రానున్న రోజుల్లో నువ్వు మరెన్నో విజయాలు, ఎందరో ప్రేక్షకుల హృదయాలను గెలుచుకోవాలని ఆశిస్తున్నా’ అంటూ చిరంజీవి విషెస్‌ తెలిపారు.

చిరు ట్వీట్‌పై బన్నీ స్పందించాడు. మీ అద్భుతమైన ఆశీర్వాదం, శుభాకాంక్షలకు చాలా ధన్యవాదాలు. ఎప్పటికీ నేను మీపై కృతజ్ఞతా భావాన్ని కలిగి ఉంటాను. థ్యాంక్యూ (Thank you chikababi)’ అంటూ రిప్లై ఇచ్చాడు. కాగా అల్లు అర్జున్‌ ప్రస్తుతం పుష్ప 2 మూవీ షూటింగ్‌తో బిజీగా ఉన్నాడు. కాగా చిరంజీవి నటించిన విజేత చిత్రంలో బన్నీ బాలనటుడిగా నటించగా.. డాడీ సినిమాల్లో కీ రోల్‌ పోషించాడు. ‘గంగోత్రి’తో హీరోగా ఎంట్రీ ఇచ్చిన అల్లు అర్జున్‌ క్లాస్‌, మాస్‌ ప్రేక్షకులను అలరిస్తూ స్టైలిష్‌ స్టార్‌గా ఎదిగాడు. 2021లో విడుదలైన ‘పుష్ప’ఐకాన్‌స్టార్‌, పాన్‌ ఇండియా స్టార్‌ మారాడు.

Dear Bunny @alluarjun so heartening u hv completd 20 fab yrs in films.Memories of yr childhud r still fresh & yet hw time flies! Delighted 2 see hw U carvd a niche & grown as a Pan India Star,as an Icon Star! Wishing U scale greater heights in yrs 2 cme & win mny more hearts!💕🤗 pic.twitter.com/3lVln4SBUI

— Chiranjeevi Konidela (@KChiruTweets) March 29, 2023