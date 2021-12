Bigg Boss Team Fires On RJ Kajal Over Breaks Rules After Elimination: బిగ్‌బాస్‌ విన్నర్‌ కాకపోయిన టాప్‌ 5లో ఉండాలనుకున్న ఆర్జే కాజల్‌ నిన్నటి ఎపిసోడ్‌లో ఎలిమినేట్‌ అయ్యి బయటకు వచ్చింది. దీంతో బిగ్‌బాస్‌ టైటిల్‌కు చేరువలో సన్నీ, శ్రీరామ్‌, మనస్‌, సిరి, షణ్ముక్‌ జస్వంత్‌ ఉన్నారు. ఇదిలా ఉంటే హౌజ్‌ నుంచి బయటకు వచ్చిన కాజల్‌పై బిగ్‌బాస్‌ నిర్వహకులు అసహనంతో ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది. బయటకు వచ్చిన కాజల్‌ బిగ్‌బాస్‌ రూల్స్‌ బ్రేక్‌ చేసిందని, దీంతో ఆమెపై బిగ్‌బాస్‌ నిర్వహకులు సీరియస్‌ అవుతున్నట్లు సోషల్‌ మీడియాలో జోరుగా ప్రచారం జరుగుతోంది. మనకు లైవ్‌ అంటూ వచ్చే బిగ్‌బాస్‌ ఎపిసోడ్‌ ఒక రోజు లేదా రెండు రోజుల ముందుగానే షూటింగ్‌ జరుగుతుంది.

చదవండి: ‘తగ్గేదే లే’ డైలాగ్‌తో తండ్రి మ్యానరిజం చూపించిన అయాన్‌, ఆర్హ

ఇక వీకెండ్‌ ఎపిసోడ్‌ షూట్‌ కూడా ఒకరోజు ముందుగానే జరుగుతుంది. అంటే ఆదివారం ఎలిమినేట్‌ అయ్యే సభ్యులు శుక్రవారం కానీ శనివారం కానీ బయటకు వస్తారు. ఇక బిగ్‌బాస్‌ ఒప్పందం ప్రకారం షో టెలికాస్ట్‌కు ముందే వచ్చిన ఇంటి సభ్యులు బిగ్‌బాస్‌ టెలికాస్ట్‌ అయ్యి బిగ్‌బాస్‌ బజ్‌కు ఇంటర్య్వూ ఇచ్చాకే వారు బయటకు రావాలి. ఏలాంటి ఇంటర్య్వూలు అయినా ఆదివారం తర్వాతే ఇవ్వాలి. ఇక బిగ్‌బాస్‌పై లీక్‌ వీరుల దృష్టి ఎప్పుడు ఉండేదే. ఎపిసోడ్‌ టెలికాస్ట్‌కు ముందే ఎలిమినేట్‌ అయ్యేది ఎవరో సోషల్‌ మీడియాలో రీవిల్‌ చేస్తారు. అయితే అలా లీక్‌ అయితే బిగ్‌బాస్‌ నిర్వహకులు పట్టించుకోరు కానీ ఎలిమినేట్‌ అయిన విషయం కంటెస్టెంట్‌యే నేరుగా చెప్పకూడదు.

చదవండి: సమంతకు థ్యాంక్స్‌ చెప్పిన బన్నీ

కాగా ఈ ఒప్పందాన్నే కాజల్‌ ఉల్లఘించిందని సమాచారం. 14వ వారం ఎలిమినేషన్‌లో భాగంగా బయటకు వచ్చిన కాజల్‌ కాస్తా తొందరపడి ముందుగానే ఓ యూట్యూబ్‌ చానల్‌ లైవ్‌లో కనబడటమే కాకుండా ప్రేక్షకులు అడిగే ప్రశ్నలకు కూడా సమాధానాలు ఇచ్చిందట. దీంతో ఆదివారానికి ముందే కాజల్ బయటకు వస్తుందని అందరికీ అధికారికంగా తెలిసిపోయింది. దీంతో బిగ్‌బాస్ నిర్వాహకులు ఆమెపై సీరియస్ అయినట్లు తెలుస్తోంది. ‘బిగ్‌బాస్‌ బజ్ ఎపిసోడ్ ప్రసారమయ్యే వరకు బయట కనిపించకూడదనే విషయం మీకు తెలియదా’ అని ఆమెను నిలదీసినట్లు గుసగుసలు వినిపిస్తున్నాయి. మరి ఇందులో నిజమెంతుంది, దీనిపై కాజల్ ఎలాంటి క్లారిటీ ఇస్తుందో చూడాలి.

చదవండి: బిగ్‌బాస్‌ హౌస్‌లో గొడవలకు నేనే మూల కారణం: కాజల్‌