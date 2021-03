ప్రియాంకకు చేదు అనుభవం: జమీలా, నిక్‌ విడాకులు?

బాలీవుడ్‌లో టాప్‌ హీరోయిన్‌గా రాణిస్తూనే హాలీవుడ్‌లో అడుగుపెట్టి గ్లోబల్‌ స్టార్‌గా ఎదిగింది ప్రియాంక చొప్రా. ఈ క్రమంలో అమెరికన్‌ పాప్‌ సింగర్‌ నిక్‌ జోనస్‌ను పెళ్లి చేసుకుని హాలీవుడ్‌కే మాకాం మార్చింది. ఈ క్రమంలో ప్రియాంక హాలీవుడ్‌ ఆరంగేట్రం చేసిన కొత్తలో తరచూ ఆమెకు చేదు అనుభవాలను ఎదురయ్యాయి. ఎన్నో సందర్భాల్లో ఇతర నటీనటులను చూసి ప్రియాంక అనుకుని అక్కడి వారు పప్పులో కాలేసిన సంగతి తెలిసిందే. దీంతో గ్లోబల్‌ స్టార్‌గా ఎదిగిన ఆమెకు ఈ సంఘటనలు చేదు అనుభవాలుగా మిగిలిపోతున్నాయి. తాజాగా మరోసారి ప్రియాంక అలాంటి సంఘటనే ఎదురైంది. బ్రిటిష్‌ నటి జమీలా జమిల్‌ను చూసి ఓ ట్విటర్‌ యూజర్‌ ప్రియాంక అనుకొని పప్పులో కాలేశాడు. అంతటితో ఊరుకోకుండా ‘ఒకవేళ నిక్‌ జోనస్‌, జమీలా జమిల్‌లకు విడాకులు అయితే’ అంటూ ట్వీట్‌ చేశాడు.



అది చూసిన జమీలా తనదైన శైలిలో అతడికి సమాధానం ఇచ్చింది. ‘భిన్నమైన భారత మహిళ, ఏ మాత్రం నాలా కనిపించని ప్రియాంక చొప్రా, ఆమె భర్త ఇద్దరూ హ్యాపీ ఉన్నారని నమ్ముతున్నా’ అంటూ తను ప్రియాంక కాదని అతడికి స్పష్టం చేసింది. అది చూసి ప్రియాంక స్పందిస్తూ.. ‘లాల్‌’ అంటూ హర్ట్‌, పంచ్‌ ఎమోజీలను జత చేసింది. కాగా జమీల బ్రిటిష్‌ నటి, మోడల్‌. అంతేగాక గుడ్‌ ప్లేస్ వంటి కామెడీ షోలకు ఆమె వ్యాఖ్యాతగా వ్యహరించింది. లండన్‌ త్వరలో రాబోయే మరిన్ని షోలకు కూడా ఆమె జడ్జీగా, వ్యాఖ్యాతగా వ్యవహరించనుంది.



A different Indian woman who doesn’t look anything like me. @priyankachopra 😬 I believe they are very happy together still. https://t.co/UoDS5PgXIl

— Jameela Jamil 🌈 (@jameelajamil) February 26, 2021