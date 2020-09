ఈసారి తెలుగు బిగ్‌బాస్ అంతా గంద‌ర‌గోళంగా ఉంది. కంటెస్టెంట్ల ఎంపిక నుంచి షో ప్రారంభ తేదీ వ‌ర‌కు ఎన్నో గజిబిజి సందేహాలు, అంతులేని అనుమానాలకు తావిచ్చాయి. ఎప్పుడైతే స్టార్ మా యాజ‌మాన్యం బిగ్‌బాస్ ఎక్క‌డికీ వెళ్ల‌ద‌ని.. త్వ‌ర‌లోనే ప్రారంభం అవుతుందంటూ ప్రోమో వ‌దిలిందో స‌గం అనుమానాలు ప‌టాపంచ‌లు అయిపోయాయి. ఆ త‌ర్వాత క్ష‌ణం నుంచి కంటెస్టెంట్లు వీళ్లంటే వీళ్లేనంటూ ఎంద‌రో పేర్లు బ‌య‌ట‌కు వ‌చ్చాయి. మాకు తెలియ‌కుండా మేము ఎప్పుడు బిగ్‌బాస్‌కు వెళ్తున్నామంటూ కొంద‌రు ఈ పుకార్ల‌ను ఖండించారు. (చ‌ద‌వండి: విడాకులు తీసుకున్నాం: నోయల్‌)

మ‌రికొంద‌రు ఈ ప్ర‌చారంతో ఫ్రీగా ప‌బ్లిసిటీ దొరుకుతుంద‌ని గ‌మ్మునుంటున్నారు. నిజంగా పాల్గొనేవాళ్లు మాత్రం ఏమీ ఎర‌గ‌న‌ట్టుగా నిమ్మ‌కు నీరెత్త‌న‌ట్టు ఊరుకుండిపోయారు. షోలో ఎవ‌రు అడుగు పెట్ట‌బోతున్నార‌నేది రేపు ఎలాగో తెలుస్తుంది. కాబ‌ట్టి ఈ విష‌యాన్ని కాస్త ప‌క్క‌న పెడ‌దాం. మ‌రోవైపు "మ‌న‌కు న‌చ్చేదాని కోసం వెయిట్ చేస్తే ఆ కిక్కే వేర‌ప్పా! ఇంకా ఒకే రోజు" అంటూ డిస్నీ హాట్‌స్టార్‌ కౌంట్‌డౌన్ చేస్తూ ఓ వీడియో వ‌దిలింది. ఇక అన్న‌పూర్ణ స్టూడియోలో కంటెస్టెంట్ల‌ ఎంట్రీ షూటింగ్ నేడు ప్రారంభ‌మైంది. దీంతో రేపు షో ఎలా ఉండ‌బోతుంది? ముందు సీజ‌న్ల మాదిరిగానే ఉంటుందా? ఎవ‌రెవ‌రు ఎలా ఎంట్రీ ఇస్తారు? ముందెవ‌రు వ‌స్తారు? చివ‌ర్లో ఎవ‌రు వ‌స్తారు? ఈ సారి నాగార్జున పండు.. అదే కోతి బొమ్మ‌ను ప‌ట్టుకొస్తాడా? మ‌ళ్లీ ర‌మ్యకృష్ణ వ‌స్తుందా?‌ లేదా ఇలా బోలెడు ఆలోచ‌న‌ల‌తో బుర్ర‌లు బ‌ద్ద‌లు చేసుకుంటున్నారు. రేపు సాయంత్రం ఆరు ఎప్పుడ‌వుతుందా అని క్ష‌ణానికోసారి గ‌డియారం వంక చూస్తున్నారు. (చ‌ద‌వండి: బిగ్‌బాస్‌లోకి వెళ్లే ప్ర‌సక్తే లేదు: న‌టి)

#Biggbosstelugu4#BB14#IPL2020

Me over thinking abt these three ki konsa kab aur kis time mein dekhu

Jab hindi BB shuru hoga,tho telugu ka kya karu.

Agar hindi BB pasand nahi aaya tho,wapas phir se telugu ko shift hojau ya hindi ka hi continue karu.

IPL tho bilkul miss nai karni pic.twitter.com/edOU0KlJre

— Kadak Chai (@_proud2bIndian_) September 4, 2020