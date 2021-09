బండ్ల గణేశ్ హీరోగా ఓ మూవీ వస్తున్న సంగతి తెలిసిందే. వెంకట్‌ చంద్ర దర్శకత్వంలో రూపొందుతున్న ఈ మూవీ శరవేగంగా చిత్రీకరణను జరుపుకుంటోంది. ఈ నేపథ్యంలో తాజాగా ఈ మూవీ టైటిల్‌తో పాటు ఫస్ట్‌లుక్‌ పోస్టర్‌ను విడుదల చేశారు మేకర్స్‌.

ఈ సందర్భంగా ఈ మూవీకి ‘డేగల బాజ్జీ’ అనే టైటిల్‌ ఖరారు చేసినట్లు చిత్ర బృందం ప్రకటించింది. దర్శకుడు హరీశ్ శంకర్ చేతుల మీదుగా ఈ ఫస్టులుక్ పోస్టర్‌ను రిలీజ్‌ చేశారు. కను బొమ్మపై గాయం, ఒక్క కన్నుతో సీరియస్‌గా చూస్తున్న బండ్ల గణేశ్‌ ఫస్ట్‌లుక్‌ పోస్టర్‌కు మంచి స్పందన వస్తోంది. ఈ ఫస్టులుక్ విడుదల చేసిన హరీశ్ శంకర్, బండ్ల గణేశ్‌తో పాటు, మూవీ టీంకు ఆల్ ది బెస్ట్ చెప్పాడు.

Thank you so much my dear blockbuster @harish2you 🤝 https://t.co/xg4RkctMgN

— BANDLA GANESH. (@ganeshbandla) September 17, 2021