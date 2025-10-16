 పేరు పెట్టకుండా బండ్ల గణేశ్‌ ట్వీట్‌.. ఆయన మీదేనా? | Bandla Ganesh Latest Tweet Goes Viral | Sakshi
పేరు పెట్టకుండా బండ్ల గణేశ్‌ ట్వీట్‌.. ఆయన మీదేనా?

Oct 16 2025 5:39 PM | Updated on Oct 16 2025 5:47 PM

Bandla Ganesh Latest Tweet Goes Viral

టాలీవుడ్నటుడు, నిర్మాత బండ్ల గణేశ్(Bandla Ganesh)కు సోషల్మీడియాలో ఉన్న ఫాలోయింగ్గురించి తెలిసిందే. ఆయన ట్వీట్చేసినా.. క్షణాల్లో వైరల్అవుతుంటాయి. సినిమా విషయాలతో పాటు రాజకీయ అంశాలపైన తనదైన శైలీలో స్పందిస్తుంటారు. కొన్ని విషయాలపై డైరెక్ట్గా, మరికొన్ని విషయాలపై పరోక్షంగా ఆయన కామెంట్స్చేస్తుంటారు. తాజాగా ఆయన ఎక్స్లో పెట్టిన ఒక పోస్టు ఇప్పుడు టాలీవుడ్లో తీవ్ర చర్చకు దారితీసింది. గురువారం మధ్యాహ్నం ఆయన తన ఎక్స్ఖాతాలోఅది పీకుతా ఇది పీకుతా అని మనం చెప్పాల్సిన పని లేదు… మాటలు మన చేతిలో ఉన్నా, ఆట ఎవరిదో జనాలు తీర్మానిస్తారు……! అంటూ రాసుకొచ్చాడు. పేరునూ ప్రస్తావించకుండా ఆయన చేసిన ఈ వ్యాఖ్యలు ఎవరిని ఉద్దేశించి ఉంటాయా అని నెటిజన్లు ఆరా తీస్తున్నారు.

ఆ నిర్మాతకు కౌంటర్‌గానేనా?
ఇటీవల టాలీవుడ్లో కొన్ని విచిత్రమైన సంఘటనలు జరుగుతున్నాయి. సినిమా రిలీజ్ముందు కొంతమంది దర్శకనిర్మాతలు, హీరోలు ఇచ్చే స్టేట్మెంట్స్చర్చకు దారి తీస్తున్నాయి. తాజాగా మిత్రమండలి సినిమా ప్రీరిలీజ్ఈవెంట్లో నిర్మాత బన్నివాసు(Bunny Vasu) చాలా ఎమోషనల్గా మాట్లాడారు. తమ సినిమాను కొందరు ఉద్దేశ్యపూర్వకంగా తొక్కేయాలని చూస్తున్నారని.. కానీ జనాలు సినిమా బాగుంటేనే చూస్తారని, లేకపోతే చూడరని... డబ్బు పెట్టి ఓ సినిమాను ట్రోల్ చేస్తే అది నడవదని అన్నారు. అంతటితో ఆగకుండా..తొక్కితే బన్నీ వాసు పడిపోతాడని అనుకోవద్దని.. నా వెంట్రుక కూడా పీకలేరంటూ ఆయన కాస్త ఘాటుగానే స్పందించారు. రోజు సినిమా రిలీజై మిక్స్డ్టాక్ని సంపాదించుకుంది

ఇదే రోజు బండ్ల గణేశ్పైవిధంగా ట్వీట్చేయడంతో .. బన్నీవాసుకి కౌంటర్గానే ఇలా పోస్ట్పెట్టాడని నెటిజన్స్అభిప్రాయపడుతున్నారు. ఆయన పోస్ట్కింద చాలామంది ఇది బన్నీవాసు గురించే అని కామెంట్స్చేస్తున్నారు. బండ్ల గణేశ్‌ వ్యాఖ్యల వెనుక ఉన్న ఉద్దేశం ఏంటని, ఎవరిని లక్ష్యంగా చేసుకుని ఈ మాటలు అన్నారని తెలియదు కానీ.. బన్నీవాసు పేరు అయితే బాగా ట్రోల్అవుతుంది.

