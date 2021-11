నా కొడుకువైనందుకు గర్వంగా ఉంది: అమితాబ్‌

Amitabh Bachchan Showered Abhishek Bachchan: బాలీవుడ్‌ హీరో అభిషేక్ బచ్చన్ తాజా చిత్రం 'బాబ్‌ బిస్వాస్‌'. ఈ సినిమా ట్రైలర్‌ను శుక్రవారం మేకర్స్ విడుదల చేశారు. క్రైమ్‌ డ్రామాగా ఆసక్తిరేకేత్తించింది ఈ సినిమా ట్రైలర్‌. రెండున్నర నిమిషాల నిడివి గల ఈ ట్రైలర్‌ 'బాబ్‌ బిస్వాస్‌' ప్రయాణం గురించి సాగింది. ధీర్ఘకాలంగా ఉన్న కోమా నుంచి బయటకు వచ్చిన ఒక వ్యక్తి తన జీవితంలో ఎలాంటి సమస్యలు ఎదుర్కొన్నాడు? అతనికి గుర్తు రాని వివరాలు ఏంటి? అంశాలతో ట్రైలర్‌ ఆసక్తికరంగా ఉంది. ఇందులో మధ్యవయస్కుడైన హిట్‌మ‍్యాన్‌ బాబ్‌ బిస్వాస్‌ పాత్రలో అభిషేక్‌ నటించారు. బాబ్‌ బిస్వాస్‌ భార్య పాత్రలో చిత్రాంగద సింగ్‌ యాక్ట్‌ చేశారు.



ఈ ట్రైలర్‌కు విశేస స్పందన లభించింది. అభిషేక్‌ బచ్చన్‌ అభిమానులను ఎంతగానే అలరించింది ఈ ట‍్రైలర్‌. అతనిపై ప్రశంసల వర్షం కురిపించారు. దీంతో ఈ చిత్ర ట్రైలర్‌ను బాలీవుడ్‌ మెగస్టార్‌ అమితాబ్‌ బచ్చన్‌ వీక్షించారు. అది చూసి 'నువ్వు నా కొడుకువని చెప్పడానికి నేను చాలా గర్వపడుతున్నాను' అని అభిషేక్‌ బచ్చన్‌పై ఎమోషనల్ ట్వీట్‌ చేశారు. 'మాకు బాబ్‌ బిస్వాస్‌ వంటి అద్భుతమైన బృందం దొరికింది. బాబ్‌ పాత్రలో లీనమవుతూ నటించడాన్ని పూర్తిగా ఆస్వాదించాను. నేను పని చేసిన మంచి చిత్రాల్లో ఇది ఒక్కటి. ప్రేక్షకులు కూడా ఈ సినిమాను విజయవంతం చేస్తారని ఆశిస్తున్నాను' అంటూ అభిషేక్‌ చెప్పారు.

T 4100 - I am proud to say you are my Son ! ... BYCMJBBN .. !! ❤️🙏🚩👏👏👏👏👏👏👏👏 https://t.co/yk3BIzJIEb

— Amitabh Bachchan (@SrBachchan) November 19, 2021