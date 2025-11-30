కెరీర్‌ పట్ల సంతృప్తిగా ఉన్నాను: ఆది పినిశెట్టి

‘‘చిత్ర పరిశ్రమలో దాదాపు 20 ఏళ్ల ప్రయాణం నాది. ఇన్నేళ్ల కెరీర్లో ఎన్నో వైవిధ్యమైన సినిమాలు చేశాను. ఫలానా పాత్రలు మాత్రమే చేయాలని ఆలోచించను. ప్రతి పాత్ర డ్రీమ్ రోల్లానే భావించి చేశాను. ఆ కోవలోనే ‘అఖండ 2: తాండవం’లో మంత్ర తంత్రాల చుట్టూ తిరిగే పాత్రని తొలిసారి చేశాను. ఇన్నేళ్ల నా కెరీర్ పట్ల చాలా సంతృప్తిగా ఉన్నాను’’ అని ఆది పినిశెట్టి తెలిపారు. బాలకృష్ణ, సంయుక్త జంటగా నటించిన చిత్రం ‘అఖండ 2: తాండవం’. బోయపాటి శ్రీను దర్శకత్వం వహించారు. ఎం. తేజస్విని సమర్పణలో రామ్ ఆచంట, గోపీ ఆచంట నిర్మించిన ఈ సినిమా డిసెంబరు 5న విడుదల కానుంది. ఈ చిత్రంలో ప్రతి నాయకుడి పాత్రలో నటించిన ఆది పినిశెట్టి పంచుకున్న విశేషాలు.
⇒ బోయపాటి శ్రీనుగారితో తొలిసారి నేను ‘సరైనోడు’ చిత్రంలో వైరం ధనుష్ అనే పాత్రలో నటించాను. నేను కథ వినకుండా ఒప్పుకున్న మొదటి చిత్రం ‘అఖండ 2’. బోయపాటిగారిపై నమ్మకంతోనే ఒప్పుకున్నా. అయితే బాలకృష్ణగారికి ప్రతి నాయకుడిగా సరిపోతానా? అని అడిగాను. పర్ఫెక్ట్గా ఉంటారని ఆయన చెప్పడంతో ఓకే అన్నాను. సెట్కి వెళ్లిన తర్వాతే ఆ వాతావరణం, కథ గురించి తెలిసింది. బోయపాటిగారు నా పాత్రని వివరించిన తర్వాత కన్ఫ్యూజ్ అయ్యాను. మంత్ర తంత్రాల చుట్టూ తిరిగే పాత్రలు నేను చేయలేదు. ‘అఖండ 2’లో ఈ పాత్ర చేయడం నాకు కొత్త. అందుకే ప్రేక్షకుల స్పందన కోసం ఆసక్తిగా ఎదురు చూస్తున్నాను.
⇒ బాలయ్యగారి గురించి బయట చాలా వింటుంటాం. కానీ, సెట్లో ఆయన ఉంటే పాజిటివ్ వైబ్స్ కనిపిస్తాయి. మా నాన్నగారితో (దర్శకుడు రవిరాజా పినిశెట్టి) వర్క్ ఎక్స్పీరియన్స్ని కూడా నాతో పంచుకున్నారు. ‘అఖండ’ కంటే ‘అఖండ 2: తాండవం’లో హై మూమెంట్స్ ఎక్కువగా ఉంటాయి. బాలయ్య యాక్షన్, బోయపాటి మేకింగ్, తమన్ మ్యూజిక్, ఎలివేషన్స్ని చూస్తే పదివేల వాట్స్ కరెంట్ షాక్ కొట్టినట్టుగా ఉంటుంది. n భారీ బడ్జెట్తో ‘అఖండ 2’ సినిమాను నిర్మించడం మామూలు విషయం కాదు. రామ్ ఆచంట, గోపీ ఆచంట ఎవరికీ ఎప్పుడూ పారితోషికం విషయంలో ఆలస్యం చేయలేదు. ప్రస్తుతం తమిళ, తెలుగు భాషల్లో ‘థండర్’ అనే స్పోర్ట్స్ డ్రామా మూవీ చేస్తున్నాను. అలాగే ‘మరకతమణి’ చిత్రానికి సీక్వెల్ చేస్తున్నాను. కార్తీతో కలిసి ‘మార్షల్’ అనే మూవీలో నటిస్తున్నాను.