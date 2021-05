కరోనా వ్యాక్సిన్‌: టీకా వేయించుకుంటే రూ.7 కోట్లు మీవే..

వాషింగ్టన్‌: కరోనా వైరస్‌ రాకుండా ఉండేందుకు వ్యాక్సిన్‌ రూపొందించారు. కరోనా కట్టడికి ఏకైక పరిష్కారం వ్యాక్సినేషనే. ప్రపంచ దేశాలు పెద్ద ఎత్తున వ్యాక్సినేషన్‌ వేయించేందుకు ముమ్మర చర్యలు తీసుకుంటున్నాయి. వ్యాక్సిన్‌ తీసుకునేందుకు ప్రజలు ముందుకు రావాలని కొన్ని దేశాలు, రాష్ట్రాలు బహుమతులు, ప్రోత్సహాకాలు, సహాయం వంటివి చేస్తున్నాయి. తాజాగా అమెరికాలోని ఒహియో రాష్ట్రం బంపర్‌ ఆఫర్‌ ప్రకటించింది. వ్యాక్సిన్‌ వేయించుకుంటే అక్షరాల 7 కోట్లకు పైగా డబ్బులు మీ సొంతమే.

అమెరికాలోని ఒహియో రాష్ట్ర గవర్నర్‌ మైక్‌ డివైన్‌ శుక్రవారం ఓ ప్రకటన విడుదల చేశారు. వ్యాక్సిన్‌ వేయించుకుంటే లాటరీలో పాల్గొనవచ్చు. అందులో గెలిస్తే ఒక మిలియన్‌ డాలర్లు గెలుచుకోవచ్చు. ప్రతిఒక్కరూ వ్యాక్సిన్‌ వేసుకోవాలని విజ్ఞప్తి చేశారు. ‘మనం ఎన్నో సాధించాం. ఈరోజు మనం సురక్షితంగానే ఉన్నాం. భవిష్యత్‌లో మెరుగైన సమాజం కోసం.. కరోనాపై పోరాడేందుకు వ్యాక్సిన్‌ వేయించుకోండి’ గవర్నర్‌ పిలుపునిచ్చారు.

Also starting May 26th, we will announce the winner of a drawing of all those 17 years-old and under who are vaccinated. The winner will receive a full, four-year scholarship to our state universities.

We will do this every Wednesday, for five straight Wednesdays.

— Governor Mike DeWine (@GovMikeDeWine) May 13, 2021