టెస్లాకు థ్యాంక్యూ చెప్పిన వికలాంగుడు?

రోజు రోజుకి అభివృద్ధి చెందుతున్న టెక్నాల‌జీ వల్ల ఒక‌ప్పుడు మ‌నం ఇబ్బంది ప‌డిన ఎన్నో సమస్యలకు పరిష్కారం లభిస్తుంది. ప్రస్తుతం అభివృద్ధి చెందిన టెక్నాలజీ వల్ల కరోనా లాంటి విపత్కర సమయంలో కూడా ఆఫీస్ పనిని ఇంటి నుంచి చేయడం జరుగుతుంది. ఇలా ఎన్నో సమస్యలకు టెక్నాల‌జీ వల్ల పరిష్కారం లభిస్తుంది. ప్రస్తుతం పెద్ద పెద్ద పట్టణాల్లో ప్రతి మనిషికి ఒక కారు ఉంటుంది. దీనివల్ల వారు బయటకి వచ్చినప్పుడు ట్రాఫిక్ జామ్ లతో పాటు, కారు పార్కింగ్ సమస్య కూడా ఎక్కువగా ఉంటుంది.

చైనా, జపాన్ లాంటి దేశాల్లో కార్ పార్కింగ్ కోసం వివిధ అంతస్థుల్లో కారు పార్కింగ్ చేసే పద్ధతి కూడా ఉంది. అయితే, ఈ కార్ల పార్కింగ్ వల్ల చాలా మంది ఎప్పుడో ఒకసారి ఇబ్బందులు ఎదుర్కొని ఉంటారు. ఇక కారు పార్కింగ్ విషయంలో వికలాంగులు పడ్డ ఇబ్బందుల గురుంచి ప్రత్యేకంగా చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు. అయితే, ఒక వికలాంగుడు కూడా కారు పార్కింగ్ విషయంలో ఇటువంటి సమస్యను ఎదుర్కోవాల్సి వచ్చింది. తాను తన కారు పార్క్ చేసిన ప్రదేశానికి వచ్చి కారు డోర్ తీయడానికి ప్రయతించినప్పుడు చాలా ఇబ్బందికి గురి అయ్యాడు. తన టెస్లా కారుకి ఇరువైపులా వేరే కార్లు పార్క్ చేసి ఉండటం వల్ల కారు డోర్ తీయడానికి సాధ్యం కాలేదు.

