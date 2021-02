రైతుల ఉద్యమానికి మాజీ పోర్న్‌ స్టార్‌ మద్దతు

న్యూఢిల్లీ : కేంద్ర ప్రభుత్వం ప్రవేశపెట్టిన నూతన వ్యవసాయ చట్టాలకు వ్యతిరేకంగా రైతులు గత కొన్ని నెలలుగా దేశ రాజధానిలో ఉద్యమం చేస్తున్న సంగతి తెలిసిందే. ఈ ఉద్యమానికి దేశ, విదేశాల నుంచి మద్దతు లభిస్తోంది. పలువురు అంతర్జాతీయ సెలబ్రిటీలు దీనిపై స్పందించారు. అమెరికన్‌ పాప్‌ సింగర్‌ రిహాన్నా, యువ పర్యావరణ పరిరక్షణ కార్యకర్త గ్రెటా థన్‌బర్గ్‌లు మంగళవారం ట్విటర్‌ ద్వారా తమ మద్ధతు తెలిపారు. తాజాగా ఈ లిస్ట్‌లో మాజీ పోర్న్‌ స్టార్‌ మియా ఖలీఫా చేరారు.

What in the human rights violations is going on?! They cut the internet around New Delhi?! #FarmersProtest pic.twitter.com/a5ml1P2ikU

— Mia K. (Adri Stan Account) (@miakhalifa) February 3, 2021