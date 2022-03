గతకొంత కాలంగా మొబైల్ ప్రియులను ఉరిస్తున్న వ‌న్‌ప్ల‌స్ 10ప్రో భార‌త్‌లో మార్చి 31న విడుదల కానున్న సంగతి తెలిసిందే. మార్చి 31 రాత్రి 7:30 గంటలకు ఈ స్మార్ట్‌ఫోన్‌ను లాంచ్ చేయనున్నట్లు కంపెనీ ట్విటర్ వేదికగా పేర్కొంది. అయితే, కంపెనీ మాత్రం ఈ స్మార్ట్‌ఫోన్‌ ధ‌రను మాత్రం ఇంకా వెల్ల‌డించ‌లేదు. ఇప్పటికే ఈ ఫోన్ ధ‌ర‌, ఫీచ‌ర్లు ప్ర‌స్తుతం ఆన్‌లైన్‌లో చ‌క్క‌ర్లు కొడుతున్నాయి. ఈ ఫోన్ ధ‌రను ప్రముఖ టిప్ స్టర్ ట్విటర్ వేదికగా లీక్ చేయడమే గాక, మొదటి సేల్ ఎప్పటి నుంచి ప్రారంభం కానుంది అనేది కూడా పేర్కొన్నాడు. దీంతో, ఇప్పుడు సోష‌ల్ మీడియాలో ఈ ఫోన్ గురించే ఎక్కువగా చ‌ర్చ న‌డుస్తోంది.

వ‌న్‌ప్ల‌స్ 10 ప్రో ధ‌రలు(అంచనా)

ఈ ఏడాది ప్రారంభంలో చైనాలో విడుదలైన వ‌న్‌ప్ల‌స్ 10 ప్రో స్మార్ట్‌ఫోన్‌లో ఉండే ఫీచ‌ర్ల‌తోనే భార‌త్‌లో కూడా లాంచ్ కానున్నట్టు సమాచారం. దీనిలో ఈ ఫ్లాగ్ షిప్ ప్రాసెసర్ క్వాల్‌కమ్ స్నాప్‌డ్రాగ‌న్ 8 జ‌న‌ర‌ల్ 1 ఎస్‌ఓసీ ఉండనుంది. ఈ సమాచారాన్ని టిప్ స్టర్ అభిషేక్ యాదవ్ ట్విటర్ వేదికగా పంచుకున్నారు. వ‌న్‌ప్ల‌స్ 10 ప్రో బేసిక్ వేరియంట్ ధర రూ.66,999 కాగా, టాప్ ఎండ్ వేరియంట్ ధర రూ.71,999గా ఉంది. ఏప్రిల్ 5 నుంచి ఈ ఫోన్ ఫస్ట్ సేల్ భార‌త్‌లో ప్రారంభం కానుంది. ఈ ఫోన్ కంటే ముందు లాంచ్ చేసిన వ‌న్‌ప్ల‌స్ 9 ప్రో ఫోన్ బేసిక్ వేరియంట్ ధ‌ర రూ.64,999గా ఉంటే, టాప్ ఎండ్ మోడ‌ల్ ధ‌ర రూ.69,999గా ఉంది.

Get ready to know how the new #OnePlus10Pro keep it cool on March 31, 7:30PM

— OnePlus India (@OnePlus_IN) March 28, 2022