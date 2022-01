Tollywood Stars Welcome Elon Musk After KTR Tweet: తెలంగాణ పరిశ్రమల, వాణిజ్య శాఖ మంత్రి కల్వకుంట్ల తారక రామారావు చేసిన ట్వీట్‌ ఒకటి చర్చనీయాంశంగా మారింది ఇప్పుడు. ప్రపంచ అపరకుబేరుడు, టెస్లా సీఈవో ఎలన్‌ మస్క్‌కు తెలంగాణ ఆహ్వానం పలుకుతోందంటూ ట్వీట్‌ చేసిన సంగతి తెలిసిందే.

ఈ ట్వీట్‌పై బీజేపీ నుంచి రాజకీయ విమర్శలు ఎదురవుతుండగా, మరోవైపు ప్రశంసలు సైతం కురుస్తున్నాయి. ప్రముఖ జర్నలిస్టులు, ఎంట్రప్రెన్యూర్‌లతో పాటు సినీ ప్రముఖులు సైతం కేటీఆర్‌కు మద్ధతు ట్వీట్లు చేస్తూ.. ఎలన్‌మస్క్‌కి ఆహ్వానం పలుకుతున్నారు.

.@elonmusk -

Come to Hyderabad - India!!!

It will be epic to have you 🤍

The Government here in Telangana is terrific too..

— Vijay Deverakonda (@TheDeverakonda) January 15, 2022