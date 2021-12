ఆంధ్రప్రదేశ్‌ ముఖ్యమంత్రి వైఎస్‌ జగన్‌మెహన్‌రెడ్డి పుట్టిన రోజు నేడు. ఈ సందర్భంగా రాజకీయ, సినీ ప్రముఖుల నుంచి ఆయనకు శుభాకాంక్షలు వెల్లువెత్తుతున్నాయి. అభిమానులు కూడా సోషల్‌ మీడియా వేదికగా తమ ప్రియతమ నాయకుడికి విషెస్‌ చెబుతున్నారు. ‘‘హ్యాపీ బర్త్‌డే జగనన్న’’ అంటూ జననేతకు సంబంధించిన ఫొటోలు, వీడియోలు షేర్‌ చేస్తున్నారు. సాక్షి.కామ్‌ సైతం జనహృదయ నేతకు బర్త్‌డే విషెస్‌ చెబుతోంది.

పేదింటి పెద్ద కొడుకుగా

అవ్వాతాతల ముద్దుల మనవడిగా

ఆడపడుచులకు అన్నగా

విద్యార్థులకు మేనమామగా

రైతుల పాలిట ఆపద్భాందవుడిగా

బడుగు బలహీన వర్గాల ఆశాదీపంగా

ప్రజా సంక్షేమ సారథిగా

రాజన్న ఆశయ వారసత్వాన్ని కొనసాగిస్తూ

మా గుండెల్లో గూడు కట్టుకున్న జనహృదయ నేత

రాజన్న తనయుడా.. నీకు పుట్టినరోజు శుభాకాంక్షలు

నీ చిరునవ్వే మా ఆశాజ్యోతి

నీ నాయకత్వమే.. మా బతుకుల్ని వెలిగించే దీపం

నీ సంక్షేమాభిలాష.. మా పాలిట సంజీవని

నీ అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు.. రాష్ట్రాన్ని ముందుకు నడిపే ఇంధనాలు

నువ్వు ఇలాగే ఆయురారోగ్యాలతో నిండు నూరేళ్లు వర్థిల్లాలి

అశేష జనవాహిని ఆశీస్సులతో మరిన్ని సంక్షేమ కార్యక్రమాలు చేపట్టాలి

హ్యాపీ బర్త్‌డే జగనన్న

-సాక్షి, వెబ్‌డెస్క్‌

Warm Birthday wishes to our beloved chief minister Shri @ysjagan garu. May the almighty lord balaji bless you abundantly with good health & happiness.#HBDManOfMassesYSJagan — Maddila Gurumoorthy (@GuruMYSRCP) December 21, 2021

Leader like you should be blessed with a thousand births 😍😍😍

Happy birthday Jagananna ! @ysjagan#HBDManOfMassesYSJagan #HBDYSJagan pic.twitter.com/DIRCL4E9Z4 — Roja Selvamani (@RojaSelvamaniRK) December 21, 2021