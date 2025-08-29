 కామారెడ్డి జిల్లాలో వర్ష బీభత్సం (ఫొటోలు) | Heavy Rain 2025 in Kamareddy Photos | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

కామారెడ్డి జిల్లాలో వర్ష బీభత్సం (ఫొటోలు)

Aug 29 2025 7:44 AM | Updated on Aug 29 2025 7:44 AM

Heavy Rain 2025 in Kamareddy Photos1
1/30

ఆకాశానికి చిల్లు పడిందా అన్నట్టుగా కురిసిన కుంభవృష్టి కామారెడ్డి జిల్లాలో బీభత్సం సృష్టించింది. జల ప్రళయాన్ని తలపిస్తూ..కామారెడ్డి జిల్లా రాజంపేట మండలం అర్గొండలో 24 గంటల్లో 43.35 సెంటీమీటర్ల అత్యధిక వర్షపాతం నమోదైంది.

Heavy Rain 2025 in Kamareddy Photos2
2/30

సిద్దిపేట, సిరిసిల్ల, ములుగు, యాదాద్రి భువనగిరి, నల్లగొండ జిల్లాలను సైతం భారీ వర్షాలు అతలాకుతలం చేశాయి.

Heavy Rain 2025 in Kamareddy Photos3
3/30

కుండపోతగా కురిసిన వర్షంతో కామారెడ్డి జిల్లా అతలాకుతలమైంది.

Heavy Rain 2025 in Kamareddy Photos4
4/30

కామారెడ్డి పట్టణం చిగురుటాకులా వణికిపోయింది. కాలనీల్లో ఇళ్లు నీట మునిగాయి.

Heavy Rain 2025 in Kamareddy Photos5
5/30

Heavy Rain 2025 in Kamareddy Photos6
6/30

Heavy Rain 2025 in Kamareddy Photos7
7/30

Heavy Rain 2025 in Kamareddy Photos8
8/30

Heavy Rain 2025 in Kamareddy Photos9
9/30

Heavy Rain 2025 in Kamareddy Photos10
10/30

Heavy Rain 2025 in Kamareddy Photos11
11/30

Heavy Rain 2025 in Kamareddy Photos12
12/30

Heavy Rain 2025 in Kamareddy Photos13
13/30

Heavy Rain 2025 in Kamareddy Photos14
14/30

Heavy Rain 2025 in Kamareddy Photos15
15/30

Heavy Rain 2025 in Kamareddy Photos16
16/30

Heavy Rain 2025 in Kamareddy Photos17
17/30

Heavy Rain 2025 in Kamareddy Photos18
18/30

Heavy Rain 2025 in Kamareddy Photos19
19/30

Heavy Rain 2025 in Kamareddy Photos20
20/30

Heavy Rain 2025 in Kamareddy Photos21
21/30

Heavy Rain 2025 in Kamareddy Photos22
22/30

Heavy Rain 2025 in Kamareddy Photos23
23/30

Heavy Rain 2025 in Kamareddy Photos24
24/30

Heavy Rain 2025 in Kamareddy Photos25
25/30

Heavy Rain 2025 in Kamareddy Photos26
26/30

Heavy Rain 2025 in Kamareddy Photos27
27/30

Heavy Rain 2025 in Kamareddy Photos28
28/30

Heavy Rain 2025 in Kamareddy Photos29
29/30

Heavy Rain 2025 in Kamareddy Photos30
30/30

# Tag
heavy rain kamareddy kamareddy district Kamareddy District News Telangana photo gallery
Advertisement
 
Advertisement

పోల్

Photos

View all
photo 1

కామారెడ్డి జిల్లాలో వర్ష బీభత్సం (ఫొటోలు)
photo 2

ఖైరతాబాద్‌ గణేశ్‌..భారీగా తరలి వచ్చిన భక్తజనం (ఫొటోలు)
photo 3

ధనరాజ్‌ కుమారుడి బర్త్‌డే ఫంక్షన్‌లో సెలబ్రిటీలు (ఫోటోలు)
photo 4

ప్రముఖ యాంకర్, బిగ్‌బాస్‌ బ్యూటీ వ్యాపారవేత్తతో ఏడడుగులు (ఫోటోలు)
photo 5

గణపతి బప్పా మోరియా..ట్రెడిషనల్‌ లుక్‌లో ఎలిగెంట్‌గా జాన్వి (ఫోటోలు)

Video

View all
Auto Drivers Protest Against Chandrababu Govt Over Free Bus Scheme 1
Video_icon

చివరకి మమ్మల్ని బిచ్చగాళ్లును చేసావ్.. చంద్రబాబుని ఏకిపారేసిన ఆటో డ్రైవర్లు
Heavy Rain IMD Alert To Andhra Pradesh State 2
Video_icon

ఏపీకి వాన గండం.. వారం రోజులు భారీ వర్షాలు
YS Jagan Slams CM Chandrababu Naidu Cheatings 3
Video_icon

చంద్రబాబు మోసాలపై.. జగన్ సంచలన పోస్ట్
YSRCP Karumuri Venkat Reddy Slams Chandrababu 4
Video_icon

Big Question: YS జగన్ పూజ చేస్తే మీకేంటి..? ఎందుకంత భయం..
YSRCP Leaders Warning To TDP MLA Kavya Krishna Reddy 5
Video_icon

మీలాగా పిరికిపందలు అనుకుంటున్నావా.. ఇది జగనన్న సైన్యం..
Advertisement