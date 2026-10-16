పుట్టపర్తి ప్రశాంతి నిలయంలో విజయ్ - రష్మిక ప్రత్యేక పూజలు.. (ఫొటోలు)

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పాకిస్తాన్ టీ20 జట్టు కెప్టెన్ సాహిబ్జాదా ఫర్హాన్ సరికొత్త రికార్డు నెలకొల్పాడు.
టీమిండియాతో నాలుగో టీ20లో వెస్టిండీస్ పేసర్ షమార్ జోసెఫ్ వ్యవహరించిన తీరుపై భారత దిగ్గజం సునిల్ గావస్కర్ మండిపడ్డా
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Oct 16 2026 7:18 AM | Updated on Oct 16 2026 7:17 AM
విజయ్ దేవరకొండ- రష్మిక దంపతులు పుట్టపర్తి ప్రశాంతి నిలయాన్ని సందర్శించారు. ఆయన సమాధికి నివాళులు అర్పించిన జంట.. దసరా నవరాత్రి ఉత్సవాల్లో పాల్గొన్నారు. ఈ ఫోటోలు మీరు కూడా చూసేయండి.
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