 పుట్టపర్తి ప్రశాంతి నిలయంలో విజయ్ - రష్మిక ప్రత్యేక పూజలు.. (ఫొటోలు) | Vijay Deverakonda And Rashmika at Puttaparthi HD Photos | Sakshi
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పుట్టపర్తి ప్రశాంతి నిలయంలో విజయ్ - రష్మిక ప్రత్యేక పూజలు.. (ఫొటోలు)

Oct 16 2026 7:18 AM | Updated on Oct 16 2026 7:17 AM

Vijay Deverakonda And Rashmika at Puttaparthi HD Photos1
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విజయ్ దేవరకొండ- రష్మిక దంపతులు పుట్టపర్తి ప్రశాంతి నిలయాన్ని సందర్శించారు. ఆయన సమాధికి నివాళులు అర్పించిన జంట.. దసరా నవరాత్రి ఉత్సవాల్లో పాల్గొన్నారు. ఈ ఫోటోలు మీరు కూడా చూసేయండి.

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