 'హ్యూమన్ స్కిల్స్' లేవన్న నాగచైతన్య.. వంటమాస్టర్‌లా శోభిత (ఫోటోలు)
'హ్యూమన్ స్కిల్స్' లేవన్న నాగచైతన్య.. వంటమాస్టర్‌లా శోభిత (ఫోటోలు)

Sep 3 2025 8:38 AM | Updated on Sep 3 2025 8:38 AM

Naga Chaitanya Wife Shobitha Dhulipala Cooking Pappu Charu Photos VIral1
1/8

శోభిత ధూళిపాళ, నాగచైతన్యలకు పెళ్లైన కొత్తలో ఒక ఇంటర్వ్యూ ఇచ్చారు. ఎవరు వంట బాగా చేస్తారని ప్రశ్న వారికి ఎదురైంది

Naga Chaitanya Wife Shobitha Dhulipala Cooking Pappu Charu Photos VIral2
2/8

నాగ చైతన్య వంట బాగా చేస్తారని శోభిత చెప్పింది.. తన కోసం డార్క్‌ హాట్ చాక్లెట్ చేస్తారని పేర్కొంది.

Naga Chaitanya Wife Shobitha Dhulipala Cooking Pappu Charu Photos VIral3
3/8

అప్పుడు వెంటనే నాగ చైతన్య మాట్లాడుతూ.. తమ ఇద్దరికీ వంటరాదన్నాడు. కాపీ, కేక్స్‌ అవన్నీ వంటలు కాదు.. అవి నీకు లేని 'బేసిక్ హ్యూమన్ స్కిల్స్' అని రిప్లై ఇచ్చాడు.

Naga Chaitanya Wife Shobitha Dhulipala Cooking Pappu Charu Photos VIral4
4/8

తాజాగా ఒక సినిమా సెట్స్‌లో శోభిత వంటలూ చేస్తూ 'బేసిక్ హ్యూమన్ స్కిల్స్' అనే క్యాప్షన్‌ ఇచ్చింది. అక్కడ చైతన్య కూడా ఆ స్కిల్‌ను ఆస్వాదించేందుకు ఎదురుచూస్తుంటామని కామెంట్‌ చేశాడు.

Naga Chaitanya Wife Shobitha Dhulipala Cooking Pappu Charu Photos VIral5
5/8

Naga Chaitanya Wife Shobitha Dhulipala Cooking Pappu Charu Photos VIral6
6/8

Naga Chaitanya Wife Shobitha Dhulipala Cooking Pappu Charu Photos VIral7
7/8

Naga Chaitanya Wife Shobitha Dhulipala Cooking Pappu Charu Photos VIral8
8/8

# Tag
Naga Chaitanya wife shobitha dhulipala Cooking dal Photos
Photos

photo 1

