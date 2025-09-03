1/8
శోభిత ధూళిపాళ, నాగచైతన్యలకు పెళ్లైన కొత్తలో ఒక ఇంటర్వ్యూ ఇచ్చారు. ఎవరు వంట బాగా చేస్తారని ప్రశ్న వారికి ఎదురైంది
2/8
నాగ చైతన్య వంట బాగా చేస్తారని శోభిత చెప్పింది.. తన కోసం డార్క్ హాట్ చాక్లెట్ చేస్తారని పేర్కొంది.
3/8
అప్పుడు వెంటనే నాగ చైతన్య మాట్లాడుతూ.. తమ ఇద్దరికీ వంటరాదన్నాడు. కాపీ, కేక్స్ అవన్నీ వంటలు కాదు.. అవి నీకు లేని 'బేసిక్ హ్యూమన్ స్కిల్స్' అని రిప్లై ఇచ్చాడు.
4/8
తాజాగా ఒక సినిమా సెట్స్లో శోభిత వంటలూ చేస్తూ 'బేసిక్ హ్యూమన్ స్కిల్స్' అనే క్యాప్షన్ ఇచ్చింది. అక్కడ చైతన్య కూడా ఆ స్కిల్ను ఆస్వాదించేందుకు ఎదురుచూస్తుంటామని కామెంట్ చేశాడు.
5/8
6/8
7/8
8/8