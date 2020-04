యూవీ కోసం.. బుమ్రా చితక్కొట్టిన వీడియో

అద్భుత బౌలింగ్‌తో భారత్‌కు ఎన్నో విజయాలను అందించిన జ‌స్‌ప్రీత్ బుమ్రా, అంతర్జాతీయ మ్యాచ్‌లలో బ్యాటింగ్‌లో అత్యధిక వ్యక్తిగత స్కోరు విషయంలో కనీసం 10 పరుగులకు మించి చేయలేకపోయాడు. బ్యాటింగ్‌ సగటును చూస్తే, టెస్టుల్లో 2.9, వన్డేల్లో 3.8, టీ20ల్లో 4 పరుగులతో చాలా పేలవ ప్రదర్శనను కనబరిచాడు. ఇక ఇదే విషయమై మాజీ క్రికెట‌ర్ యువ‌రాజ్ సింగ్‌ సరదాగా చేసిన కామెంట్లపై భార‌త పేస‌ర్ జ‌స్‌ప్రీత్ బుమ్రా అంతే సరదాగా ట్విటర్‌లో సమాధానం ఇచ్చాడు. చాలా మంది కోరిక మేరకు, ముఖ్యంగా యూవీ కోసం ఈ వీడియో అంటూ.. 2017లో గుజరాత్‌, గోవా మధ్య జరిగిన మ్యాచ్‌లో తన బ్యాటింగ్‌ వీడియోను పోస్ట్‌ చేశాడు. గుజరాత్‌ తరపున బ్యాటింగ్‌కు దిగిన బుమ్రా 24 బంతుల్లో 42 పరుగులు చేసి గెలపులో కీలక పాత్ర పోషించాడు. భారీ షాట్‌లతో గోవా బౌలర్‌కు చుక్కులు చూపించాడు. గ్రౌండ్‌ నలుమూలలా బౌండరీలను కొడుతూ, ఓ ప్రొఫెషనల్‌ బ్యాట్స్‌మెన్‌లా ఆడాడు. ఈ వీడియో చూసిన నెటిజన్లు టీ20ల్లో బుమ్రాను ఓపెనింగ్‌ పంపాల్సిందే అంటూ కామెంట్లు పెడుతున్నారు.



On popular demand (mostly by @YUVSTRONG12), here’s presenting, Jasprit Bumrah’s match winning knock of 2017! pic.twitter.com/gnaSrZUOWn

— Jasprit Bumrah (@Jaspritbumrah93) April 28, 2020