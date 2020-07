ముంబై: మీరు ఎందుకు అంతగా ఓవరాక‌్షన్‌ చేస్తున్నారంటూ బాలీవుడ్‌ సూపర్‌ స్టార్‌ సల్మాన్‌ ఖాన్‌పై యంగ్‌ హీరో సుశాంత్‌ సింగ్‌ అభిమానులు, నెటిజన్లు అసహనం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. లాక్‌డౌన్‌ నేపథ్యంలో భాయిజాన్‌ పన్వెల్‌లోని తన ఫాంహౌజ్‌లోనే ఉంటున్న విషయం తెలిసిందే. ఈ క్రమంలో సల్మాన్‌ తన ఫాంలో వ్యవసాయం చేస్తున్నట్లుగా ఒళ్లంతా మట్టితో ఉన్న ఫొటోను బుధవారం ట్విటర్‌లో షేర్‌ చేశాడు. రైతులకు కృతజ్ఞతలు తెలుపుతూ ‘రైతులందరికి గౌరవం ఇవ్వండి’ అనే క్యాప్షన్‌ను తన ట్వీట్‌కు జత చేశాడు. ఇక అది చూసిన నెటిజన్లు సల్మాన్‌పై ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ఆయన ఫొటోను జూమ్‌ చేసి ‘మీరు ముఖంపై మట్టిని రుద్దారు.. కానీ కాళ్లకు రుద్దడం మరచిపోయారు. ఎందుకు ఇంత ఓవరాక్షన్‌ చేస్తున్నారు’ అంటూ ఓ నెటిజన్‌ భాయిజాన్‌ను ట్రోల్‌ చేశాడు. (చదవండి: సల్మాన్‌, కరణ్‌లపై పిటిషన్‌ కొట్టివేత)

You rubbed mud in your face but forgot your legs!

Itna Overacting mat kar!@TeamKangna #SushantSinghRajput #KanganaRanaut pic.twitter.com/40Uuwb4rEj

— Tandav (@heavensbutcher) July 14, 2020