వివాదస్పద దర్శకుడు రామ్‌ గోపాల్‌ వర్మ అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్‌ ట్రంప్‌ భారత పర్యటనపై కొన్ని రోజులుగా ట్విటర్‌లో వ్యంగ్యాస్త్రాలు సంధిస్తున్న సంగతి తెలిసిందే. ఆ ట్వీట్‌లు ఇప్పటికీ సోషల్‌ మీడియాలో వైరల్‌ అవుతున్న తరుణంలో.. వర్మ మరోసారి తనదైన శైలిలో ట్రంప్‌ పర్యటనపై ట్వీట్‌ చేసి మళ్లీ వార్తల్లో నిలిచారు. ఈ నెల 24న ట్రంప్‌ భారత్‌ చేరుకున్న విషయం తెలిసిందే. అదేరోజు మొతెరా స్టేడియంలో ‘నమస్తే ట్రంప్‌’ కార్యక్రమం నిర్వహించారు. ఈ నేపథ్యంలో ప్రధాని మోదీ, ట్రంప్‌ల మధ్య జరిగిన సంభాషణను ఉద్దేశిస్తూ బుధవారం వర్మ సరదాగా ట్వీట్‌ చేశారు.

ట్రంప్‌ పర్యటన: వర్మ సంచలన వ్యాఖ్యలు!

Trump : MR.Modi you told me 70 lakh people will come to see me and there’s only 1 lakh.

Modi: Mr.Trumpie Like1 dollar is 70 rs 1 Gujarati is equal to 70 Americans

— Ram Gopal Varma (@RGVzoomin) February 26, 2020