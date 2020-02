సాక్షి,ముంబై: షావోమి నుంచి విడిపోయిన పోకో తన మొట్టమొదటి స్మార్ట్‌ఫోన్‌ను భారత మార్కెట్లో లాంచ్‌ చేసింది. వేగవంతమైన ప్రాసెసర్‌తో ఆకట్టుకున్న పోకో ఎక్స్‌ 1 తరువాత, ఈ సిరీస్‌లో రెండవ స్మార్ట్‌ఫోన్‌ను పోకో ఎక్స్‌ 2 పేరుతో తీసుకొచ్చింది. 6 జీబీ ర్యామ్, 64 జీబీ స్టోరేజ్ ఉన్న పోకో ఎక్స్ 2 బేస్ వేరియంట్ రూ రూ.15,999 గా ఉంచింది. అలాగే ఎయిర్‌టెల్ లేదా జియో నెట్‌వర్క్‌లో ద్వారా వై ఫై కాలింగ్‌ సదుపాయాన్ని కూడా ఈ స్మార్ట్‌ఫోన్‌లో అందిస్తోంది. పోకో ఎక్స్ 2 అట్లాంటిక్ బ్లూ, మ్యాట్రిక్స్ పర్పుల్ , ఫీనిక్స్ రెడ్ అనే మూడు కలర్ వేరియంట్లలో లభిస్తుంది.

పోకో ఎక్స్ 2 ఫీచర్లు

6.67 అంగుళాల డిస్‌ప్లే

క్వాల్కమ్ స్నాప్‌డ్రాగన్ 730జీ ప్రాసెసర్‌

1080x2380 పిక్సెల్స్‌ రిజల్యూషన్‌

ఆండ్రాయిడ్‌ 10

64+8+2+2 ఎంపీ రియర్‌ ఎమెరా

20 +2 ఎంపీ ఎంపీ సెల్ఫీ కెమెరా

4500 ఎంఏహెచ్‌బ్యాటరీ

120 హెర్ట్జ్‌ రిఫ్రెష్‌ రేట్‌తో డిస్‌ప్లే, క్విడ్‌ కూలింగ్‌, యుఎస్‌బి టైప్‌-సి పోర్ట్‌, 3.5 ఎంఎం ఆడియో జాక్‌, 27 వాట్స్‌ ఫాస్ట్‌ చార్జింగ్‌, 960 ఎఫ్‌పీఎస్‌లో స్లో-మోషన్ వీడియోలను రికార్డింగ్‌ ఇతర ప్రధానపీచర్లుగా ఉన్నాయి.

ధరలు :

6 జీబీ ర్యామ్, 128 జీబీ స్టోరేజ్ రూ .16,999

8 జీబీ ర్యామ్, 256 జీబీ స్టోరేజ్ టాప్ ఎండ్ వేరియంట్ రూ .19,999

పోకో ఎక్స్ 2 ఫిబ్రవరి 11 మధ్యాహ్నం 12 నుండి ఫ్లిప్‌కార్ట్‌లో మాత్రమే కొనుగోలు చేయడానికి అందుబాటులో ఉంటుంది. అలాగే ఐసీఐసీఐ బ్యాంక్ డెబిట్ క్రెడిట్ కార్డ్ కొనుగోలుపై అదనంగా రూ .1000 మినహాయింపు పొందవచ్చు.



#POCOX2 key specs:

- #120HzDisplay.

- 64MP IMX686 Quad cam.

- 20MP+2MP in-screen front cam.

- SD 730G+LiquidCool Tech.

- 4500mAh battery+27W in box charger.

- Up to 8GB+256GB.

- Starts @ 15,999.

Let's see if can get 10K RTs. If we do, we give away, not 1 but 2 #POCOX2. #SmoothAF pic.twitter.com/i7k7IknIA5

— POCO India (@IndiaPOCO) February 4, 2020