అనంత్ కుటుంబమంతా అన్నల్లోనే..

కథలాపూర్ మండలం చింతకుంటలో అనంత్ ఇల్లు
ముంబైలో మావోయిస్టులడెన్కీపర్లుగా పని
తర్వాతికాలంలో కరీంనగర్ వచ్చిపోలీసులకు లొంగుబాటు
అనంత్ మాత్రం పదో తరగతిలోనే అజ్ఞాతం బాట
ఎంఎంసీ జోన్ ప్రతినిధిగా తాజాగా పోలీసులకు లొంగిపోయిన వైనం
కోరుట్ల/కథలాపూర్: ఉమ్మడి కరీంనగర్ జిల్లా పశ్చిమ డివిజన్లోని కథలాపూర్ మండలంలో మారుమూల గ్రామం చింతకుంట.. ఈ ఊరు మొదటి నుంచీ నక్సల్ ప్రభావిత గ్రామం. పదుల సంఖ్యలో అజ్ఞాతంలో పనిచేసిన మావోయిస్టులు ఉన్నారు. వీరిలో కొంత మంది చనిపోగా, మరి కొంతమంది లొంగిపోయి సాధారణ జీవనం గడుపుతున్నారు.
ఈ గ్రామానికి చెందిన దంపతులు మ్యాకల సాయబు, గంగలక్ష్మిలకు ఇద్దరు కుమారులు, ముగ్గురు ఆడపిల్లలు. ఇద్దరు కుమారుల్లో మొదటివాడే ఎంఎంసీ ప్రతినిధి మ్యాకల అనంత్ అలియాస్ వినోద్ అలియాస్ వికాస్. సాయబు కుటుంబం మొత్తం మావోయిస్టుల సానుభూతి పరులుగా ఉన్నట్లు గుర్తింపు పొందడం గమనార్హం.
బీడీ.. నేత కార్మిక సంఘం నేపథ్యం
సాయబు, గంగలక్ష్మి దంపతులు ఉపాధి కోసం 1970లో ముంబైకి వలస వెళ్లినట్లు సమాచారం. అక్కడ వీరు బీడీ, నేత కారి్మక సంఘం నాయకులుగా చలామణి అయినట్లు తెలిసింది. ఆ సమయంలో వీరికి కమ్యూనిస్టులతో సంబంధాలు ఏర్పడ్డాయి. మళ్లీ 1980–90 దశకంలో ముంబై నుంచి తమ స్వగ్రామం చింతకుంటకు వచ్చారు. అప్పుడు ఈ ప్రాంతంలో పీపుల్స్వార్ ప్రాబల్యం తీవ్రం అవుతుండగా, నాటి చిన్నన్న దళంతో వీరు సంబంధాలు కొనసాగించినట్లు సమాచారం.
వామపక్ష భావజాలం ఉన్న సాయబు దంపతులు పీపుల్స్వార్ సానుభూతిపరులుగా వ్యవహరించి, కొన్నాళ్లు అజ్ఞాతంలోకి వెళ్లినట్లు తెలిసింది. 1990– 95లో ఉమ్మడి కరీంనగర్ జిల్లాలో నక్సలైట్లపై పోలీసుల నిర్బంధం తీవ్రం కావటంతో సాయబు కుటుంబం మళ్లీ ముంబైకి వలస వెళ్లింది. అక్కడ వీరు మావోయిస్టుల డెన్ కీపర్గా చాలా ఏళ్లు పనిచేసినట్లు సమాచారం.
ఈ క్రమంలో 2002లో కరీంనగర్ ఎస్పీగా ప్రవీణ్కుమార్ ఉన్నప్పు డు ఈ కుటుంబంపై నిర్బంధం పెరగడంతో ముంబై నుంచి కరీంనగర్ వచ్చి సాయబు, గంగలక్ష్మితో పాటు ఇద్దరు కూతుళ్లు, ఓ కుమారుడు లొంగిపోయారు. మరో కూతురు అప్పటికే అనారోగ్యంతో చనిపోయినట్లు సమాచారం. కాగా, వీరు కరీంనగర్లో పోలీసులకు లొంగిపోవడానికి ముందుగానే పెద్ద కుమారుడు మ్యాకల అనంత్ అజ్ఞాతంలోకి వెళ్లిపోయాడు.
లొంగుబాటు అనంతరం సాయబు దంపతులు చింతకుంటలోనే ఉండిపోగా, చిన్న కుమా రుడు, ఇద్దరు కూతుళ్లు ముంబైలో సాధారణ జీవనం గడుపుతున్నారు. 2019లో సాయబు అనారోగ్యంతో చనిపోగా గంగలక్ష్మి (68) ప్రస్తుతం ఇంట్లో ఒంటరిగా ఉంటోంది.
పదో తరగతిలోనే..
ముంబైలోనే పుట్టి పెరిగిన మ్యాకల అనంత్ అక్కడే హిందీ మీడియంలో పదో తరగతి చదువుతున్న సమయంలో తల్లిదండ్రుల ప్రభావంతో 15 ఏళ్ల వయసులోనే మావోయిస్టుల్లోకి వెళ్లిపోయినట్లు సమాచారం. అప్పటి నుంచి మావోయిస్టుల్లో వికాస్, వినోద్, నవజ్యోత్ వంటి పేర్లతో వివిధ హోదాల్లో కొనసాగిన అనంత్ ప్రస్తుతం ఎంఎంసీ జోన్ ప్రతినిధిగా వ్యవహరిస్తూ శుక్రవారం రాత్రి మహారాష్ట్రలోని గోండియా జిల్లా దారేక్ష పోలీస్స్టేషన్లో లొంగిపోయాడు.
ఈయనతో పాటు అంగరక్షకులు, దళ సభ్యులు కూడా లొంగిపోయారు. వీరిలో జగిత్యాల జిల్లా రాయికల్ మండలం సింగరావ్పేటకు చెందిన బత్తుల కాశీరామ్ కూడా ఉండటం గమనార్హం. కాగా, అనంత్పై రూ.60 లక్షల రివార్డు ఉన్నట్లు సమాచారం.