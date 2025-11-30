 భవిష్యత్‌ కోసమే కొత్త ప్రాజెక్టులు.. లేదంటే గ్రిడ్‌ కుప్పకూలే ముప్పు | TS Deputy CM Comments on Dharmal vidyuth development | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

భవిష్యత్‌ కోసమే కొత్త ప్రాజెక్టులు.. లేదంటే గ్రిడ్‌ కుప్పకూలే ముప్పు

Nov 30 2025 2:15 AM | Updated on Nov 30 2025 2:15 AM

TS Deputy CM Comments on Dharmal vidyuth development

విద్యుత్‌పై విపక్షాల ఆరోపణలు సత్యదూరం: డిప్యూటీ సీఎం భట్టి

రాజకీయ దుగ్ధతోనే తప్పుడు ప్రచారం 

3 ట్రిలియన్‌ డాలర్ల జీడీపీకి విద్యుత్‌ రంగమే కీలకం 

విద్యుత్‌ వినియోగంలో అమెరికా లాంటి దేశాలతో పోటీయే లక్ష్యం 

2034–35 నాటికే 86,990 మెగావాట్ల లోటు ఉండే అవకాశం 

థర్మల్‌ విద్యుత్‌ను అభివృద్ధి చేయకపోతే గ్రిడ్‌ కుప్పకూలే ముప్పు

సాక్షి, హైదరాబాద్‌: రాష్ట్ర భవిష్యత్‌ అవసరాలను దృష్టిలో పెట్టుకునే కొత్త విద్యుత్‌ ప్రాజెక్టులకు కేబినెట్‌ ఆమోదం తెలిపిందని డిప్యూటీ సీఎం మల్లు భట్టి విక్రమార్క చెప్పారు. రూ.వేల కోట్ల అవినీతి కోసమే వీటిని చేపట్టారన్న విపక్ష బీఆర్‌ఎస్‌ ఆరోపణలు సత్యదూరమన్నారు. రాజకీయ దుగ్ధతోనే తప్పుడు ప్రచారానికి తెరలేపారని ధ్వజమెత్తారు. 2047 నాటికి తెలంగాణ రాష్ట్రాన్ని మూడు ట్రిలియన్‌ డాలర్ల జీడీపీ లక్ష్యం వైపు తీసుకెళ్లడమే తమ ప్రభుత్వ ధ్యేయమని స్పష్టం చేశారు. ఇందుకు ప్రధాన శక్తి విద్యుత్‌ రంగమేనని, అందుకే దీనిపై ప్రత్యేక దృష్టి పెట్టామని తెలిపారు. ప్రజాభవన్‌లో శనివారం నిర్వహించిన విలేకరుల సమావేశంలో భవిష్యత్‌ విద్యుత్‌ డిమాండ్‌ను భట్టి పవర్‌ పాయింట్‌ ప్రజెంటేషన్‌ ద్వారా వివరించారు.  

అమెరికా లాంటి దేశాల స్థాయే లక్ష్యం 
‘తెలంగాణను దేశంలోనే అగ్రస్థానంలో ఉంచేందుకు ప్రణాళికలు సిద్ధం చేస్తున్నాం. రాష్ట్ర అభివృద్ధికి విద్యుత్తే వెన్నెముక. తయారీ, సరీ్వస్, అగ్రికల్చర్‌ రంగాలకు విద్యుత్‌ ప్రాణాధారం. అలాంటి విద్యుత్‌ తలసరి వినియోగం దేశంలో 1,182 యూ నిట్లు ఉంటే, తెలంగాణలో 2,349 యూనిట్లుగా ఉంది. అయితే అత్యంత ఎక్కువ తలసరి వినియో గం ఉండే అమెరికా (12,551), జపాన్‌ (7,655), చైనా (6,524), జర్మనీ (5,904)లతో పోటీ పడే స్థాయికి తెలంగాణను తీసుకెళ్లాలన్నదే లక్ష్యం.  

2025–26లోనే 7,163 మెగావాట్ల లోటు 
రాష్ట్రంలో విద్యుత్‌ డిమాండ్‌ భారీగా పెరుగుతోంది. కేంద్ర విద్యుత్‌ ప్రాధికార సంస్థ (సీఈఏ) అంచనా ప్రకారం.. ప్రస్తుతం (2026–27) ఉన్న విద్యుత్‌ డిమాండ్‌ 19,529 మెగావాట్లు అయితే, 2033–34కు ఇది 30,139 మెగావాట్లకు చేరుతుంది. రాష్ట్ర లెక్కల ప్రకారం 2034–35 నాటికి 39,229 మెగావాట్ల డిమాండ్‌ ఉంటుంది. అదే 3 ట్రిలియన్‌ డాలర్ల అభివృద్ధికి చేరాలంటే 2034–35కు 44,388 మెగావాట్ల డిమాండ్‌  ఉంటుంది. ఈ క్రమంలో 2045–46 నాటికి 1,26,645 మెగావాట్లకు డిమాండ్‌ చేరుతుంది. 2025–26లో 7,163 మెగావాట్ల విద్యుత్‌ లోటు ఉంటే, ఇది 2034–35 నాటికి 62,656 మెగావాట్లకు చేరుతుంది. 3 ట్రిలియన్‌ జీడీపీ వృద్ధి రేటు లక్ష్యంగా పెట్టుకుని చూస్తే 2034–35 నాటికే 86,990 మెగావాట్ల విద్యుత్‌ లోటు ఉంటుంది. బిగ్‌ డేటా సెంటర్లు, ఎలక్రి్టకల్‌ వాహనాలు, సాగునీటి అవసరాల నేపథ్యంలో భారీ విద్యుత్‌ డిమాండ్‌ ఉంటుంది..’అని డిప్యూటీ సీఎం చెప్పారు. 

సమ తూకానికి థర్మల్‌ విద్యుత్‌ అవసరం 
‘సంప్రదాయేతర ఇంధన వనరుల పెంపులోనూ మా ప్రభుత్వం వచ్చేదాకా సరైన ప్రణాళికలు లేవు. అందుకే సౌర, పవన విద్యుత్, పంప్డ్‌ స్టోరేజీ, బ్యాటరీ స్టోరేజీలో పూర్తిగా వెనుకబడి ఉన్నాం. సంప్రదాయేతర ఇంధన విద్యుత్‌లో ప్రస్తుతం 12,831 మెగావాట్ల లోటు ఉంటే, 2034–35 నాటికి ఇది 54,675 మెగావాట్లకు చేరుకునే అవకాశం ఉంది. సోలార్‌ విద్యుత్‌ మార్కెట్లో అతి తక్కువకే లభిస్తోంది. ఈ నేపథ్యంలో గ్రీన్‌ ఎనర్జీ పెంచడం కోసం కృషి జరుగుతోంది. అయితే దీన్నే నమ్మకుని ముందుకు వెళ్ళలేం. సమతూకం చేసే క్రమంలో థర్మల్‌ విద్యుత్‌ అవసరమూ భారీగా ఉంది. దీన్ని అభివృద్ధి చేయకపోతే గ్రిడ్‌ కుప్పకూలే ప్రమాదం ఉంది. ఇదే జరిగితే రోజుకు రూ.1,500 కోట్ల నుంచి రూ.2 వేల కోట్ల నష్టం జరుగుతుంది. గ్రిడ్‌ సామర్థ్యం స్థిరంగా ఉండాలంటే రాష్ట్రంలో మరో 6 వేల మెగావాట్ల థర్మల్‌ ప్రాజెక్టుల నిర్మాణం అవసరమని కేంద్ర ప్రభుత్వం లక్ష్యంగా పెట్టింది.  
అందుకే కొత్త ప్రాజెక్టులు.. 
పెరుగుతున్న విద్యుత్‌ డిమాండ్‌ను దృష్టిలో ఉంచుకునే కొత్త విద్యుత్‌ ప్రాజెక్టుల ఏర్పాటుకు శ్రీకారం చుట్టాం. రామగుండంలో 800 మెగావాట్ల విద్యుత్‌ ప్లాంట్‌ నిర్మాణం కోసం విపక్షంలో ఉన్నప్పుడూ కోరాం. మక్తల్‌లో థర్మల్‌ లేదా ఇతర ప్లాంట్లు ఏవి పెడితే బాగుంటుందో పరిశీలిస్తున్నాం..’అని భట్టి పేర్కొన్నారు. 

థర్మల్‌ ప్రాజెక్టులకు గ్లోబల్‌ టెండర్లు 
‘విపక్షాలు భారీ అవినీతి అని ప్రచారం చేస్తున్నాయి. ప్రాజెక్టులే మొదలవ్వకుండా రూ.కోట్ల కుంభకోణం ఎక్కడ్నుంచి వచి్చంది? థర్మల్‌ ప్రాజెక్టుల నిర్మాణానికి గ్లోబల్‌ టెండర్లు పిలుస్తాం. మార్కెట్‌ రేట్ల ప్రకారం తక్కువ ఉన్న వాటికే పనులు అప్పగిస్తాం. బీఆర్‌ఎస్‌ ప్రభుత్వం అనుమతించని ఎన్‌టీపీసీ ప్రాజెక్టుల్లో 800 మెగావాట్లు తీసుకునేందుకు మా ప్రభుత్వం లేఖ రాసింది. వాళ్ళు చేసినట్టు మేము అవినీతి చేస్తామని భావించడం సరికాదు. యాదాద్రి థర్మల్‌ విద్యుత్‌ ప్లాంట్‌ నిర్మాణాన్ని మేము విపక్షంలో ఉండగా వ్యతిరేకించలేదు. బొగ్గు లభ్యతకు దూరంగా పెట్టడాన్నే వ్యతిరేకించాం..’అని డిప్యూటీ సీఎం స్పష్టం చేశారు. విలేకరుల సమావేశంలో మంత్రి పొన్నం ప్రభాకర్, ఇంధన శాఖ ముఖ్య కార్యదర్శి నవీన్‌ మిత్తల్, జెన్‌కో ఎండీ ఎస్‌ హరీశ్, ట్రాన్స్‌కో సీఎండీ కృష్ణ భాస్కర్, టీజీఎస్పీడీసీఎల్‌ సీఎండీ ముషారఫ్‌ అలీ, సింగరేణి ఎండీ బలరాం తదితరులు పాల్గొన్నారు.  
–––––––––––– 
విద్యుత్‌ డిమాండ్‌ ఇలా.. 
సంవత్సరం        డిమాండ్‌ (మెగావాట్లల్లో) 
2025–26        18,825 
2026–27        20,708 
2027–28        22,778 
2028–29        25056 
2029–30        27,562 
203031         30,318 
2031–32        33,350 
2032–33        36,685 
2033–34        40,353 
2034–35        44,388 
2035–36        48,827 
2036–37        53,710 
2037–38        59,081         
2038–39        64,989 
2039–40        71,488 
2040–41        78,637 
2041–42        86,500 
2042–43        95,150 
2043–44        104,665 
2044–45        115,132 
2045–46        126,645 
2046–47        139,310   

Advertisement

Related News By Category

    Related News By Tags

      Advertisement
       
      Advertisement

      Photos

      View all
      photo 1

      Sobhita Dhulipala : స్పెషల్ ఏజెంట్‌లా మారిపోయిన శోభిత! (ఫొటోలు)
      photo 2

      హ్యాపీ మూమెంట్స్.. హీరో అజిత్ ఫ్యామిలీని చూశారా? (ఫొటోలు)
      photo 3

      న్యూజిలాండ్ ట్రిప్‌లో నభా నటేశ్ (ఫొటోలు)
      photo 4

      ఫ్రెండ్స్‌తో హీరోయిన్ అనిక బర్త్ డే సెలబ్రేషన్ (ఫొటోలు)
      photo 5

      హైదరాబాద్‌కు మెస్సీ..ఫోటో దిగాలంటే రూ. 10 లక్షలు! (ఫొటోలు)

      Video

      View all
      Kakani Govardhan Reddy Warning To Nara Lokesh 1
      Video_icon

      వదిలిపెట్టం అన్నీ చూస్తున్నాం రాజా లోకేష్ కు కాకాణి వార్నింగ్
      Congress High Command Key Decision on Karnataka CM Change 2
      Video_icon

      సీఎం మార్పు ఫిక్స్ హైకమాండ్ కీలక నిర్ణయం
      Big Twist in iBomma Ravi Case Updates 3
      Video_icon

      ఐ బొమ్మ రవి కేసులో బిగ్ ట్విస్ట్ మెయిల్స్ లో కీలక ఆధారాలు
      Breaking News Airbus A320 Glitch Software Issue Impacts of Airbus Planes 4
      Video_icon

      ఎయిర్ బస్ లో సాంకేతిక సమస్య రాకపోకలకు అంతరాయం
      Kakani Govardhan Reddy about Penchalaiah Incident in Nellore 5
      Video_icon

      Kakani : గంజాయి వద్దన్నందుకు చంపేస్తారా..! కోటంరెడ్డి..ఇక నటించకు
      Advertisement
       