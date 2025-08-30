 అజహరుద్దీన్‌కు మంత్రి పదవి!! | Mohammad Azharuddin Likely To Telangana Minister Details | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

Mohammad Azharuddin: అజహరుద్దీన్‌కు మంత్రి పదవి!!

Aug 30 2025 3:19 PM | Updated on Aug 30 2025 3:42 PM

Mohammad Azharuddin Likely To Telangana Minister Details

సాక్షి, హైదరాబాద్‌: తెలంగాణ కేబినెట్‌లో మహమ్మద్‌ అజహరుద్దీన్‌కు చోటు దక్కే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి. హైదరాబాద్‌, మైనారిటీ కోటాలో ఆయనకు మంత్రి పదవి ఇస్తారని సమాచారం. తాజాగా గవర్నర్‌ కోటాలో ఎమ్మెల్సీలుగా  ప్రొఫెసర్‌ కోదండరాంతో పాటు అజారుద్దీన్‌ పేర్లకు కేబినెట్‌ శనివారం ఆమోదం తెలిపిన సంగతి తెలిసిందే.

మాజీ క్రికెటర్‌, టీమిండియా మాజీ కెప్టెన్‌ అయిన ముహమ్మద్ అజహరుద్దీన్‌.. 2009 ఫిబ్రవరి 19వ కాంగ్రెస్‌ పార్టీలో చేరారు. అదే ఏడాది జరిగిన లోక్‌సభ ఎన్నికల్లో కాంగ్రెస్ పార్టీ తరఫున మురాదాబాద్ (ఉత్తరప్రదేశ్) లోక్‌సభ నియోజకవర్గం నుంచి ఎంపీగా గెలిచారు. ఆ తర్వాత 2014లో టోంక్ (రాజస్థాన్) నుంచి పోటీ చేసి ఓటమి పాలయ్యారు. తెలంగాణకు తిరిగొచ్చిన ఆయన హైదరాబాద్ క్రికెట్ అసోసియేషన్ అధ్యక్షుడిగా సేవలందించారు. 2023లో జూబ్లీహిల్స్ అసెంబ్లీ నియోజకవర్గం నుంచి పోటీ చేసి స్వల్ప తేడాతో ఓడిపోయారు.

జూబ్లీహిల్స్‌ ఎన్నికల్లో తానే అభ్యర్థినంటూ మాజీ ఎంపీ అజహరుద్దీన్‌ ప్రకటిస్తూ వచ్చారు. మరోవైపు అధిష్టానం వద్ద మైనారిటీ విభాగం ఒత్తిడి నేపథ్యంలో ఆయనకే సీటు ఇవ్వడం ఖాయమని అంతా భావించారు. కానీ, అనూహ్యంగా ఇప్పుడు ఆయనకు ఎమ్మెల్సీ కట్టబెట్టాలని నిర్ణయించడం గమనార్హం. దీంతో కాంగ్రెస్‌ అభ్యర్థి ఎవరై ఉంటారా? అనే సస్పెన్స్‌ కొనసాగనుంది.

బీఆర్‌ఎస్‌ ఎమ్మెల్యే మాగంటి గోపినాథ్‌ హఠాన్మరణంతో జూబ్లీహిల్స్‌ నియోజకవర్గానికి ఉప ఎన్నిక అనివార్యమైంది. ఈ సీటు కోసం కాంగ్రెస్‌ నుంచి మైనార్టీ, కమ్మ, బీసీ సామాజిక వర్గాల నేతలు పోటీ పడుతున్నారు. అయితే గత అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో పోటీ చేసిన మాజీ క్రికెటర్‌ మహ్మద్‌ అజారుద్దీన్‌.. ఈసారి తానే పోటీ చేస్తానంటూ ప్రకటించుకుంటూ వచ్చారు. మరోవైపు.. అభ్యర్థి ఎంపిక అంత ఆషామాషీగా జరగదని.. రకరకాల సమీకరణాలను పరిగణనలోకి తీసుకోవాల్సి ఉంటుందని  అధిష్టానం తొలి నుంచే సంకేతాలు ఇస్తూ వచ్చింది.

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

పోల్

Photos

View all
photo 1

అల్లు కనకరత్నం అంత్యక్రియల్లో పాల్గొన్న మెగా ఫ్యామిలీ (ఫోటోలు)
photo 2

అల్లు అరవింద్‌ తల్లి పార్థివదేహానికి సెలబ్రిటీల నివాళులు (ఫోటోలు)
photo 3

చిరంజీవి, బన్నీ, చరణ్‌లతో 'అల్లు కనకరత్నమ్మ' (ఫోటోలు)
photo 4

పేరుకు మాత్రమే 'దుబాయ్‌ యువరాణి'.. నిరాడంబర జీవితం (ఫోటోలు)
photo 5

ప్రొ కబడ్డీ లీగ్‌ 12వ సీజన్‌ను ప్రారంభించిన వైభవ్‌ సూర్యవంశీ (ఫొటోలు )

Video

View all
YS Jagan Pays Tribute to Allu Arjun Grandmother Kanakaratnam 1
Video_icon

అల్లు కనకరత్నమ్మ మృతి పట్ల వైఎస్ జగన్ సంతాపం
Allu Aravind Mother Kanakaratnam Passed Away 2
Video_icon

తెల్లవారుజామున కన్నుమూసిన అల్లు కనకరత్నం (94)
Kakani Govardhan Reddy Comments On Kotam Reddy Sridhar Reddy 3
Video_icon

కోటంరెడ్డి సంతకం పెడితేనే... శ్రీకాంత్ పెరోల్ పై కాకాణి కామెంట్స్
Telangana Cabinet Approves Panchayat Raj Act Amendment 4
Video_icon

పంచాయతీరాజ్ చట్ట సవరణకు కేబినెట్ ఆమోదం
Worlds First Humanoid Robot Mall in China 5
Video_icon

చైనాలో సందడి చేస్తున్న రోబో షామా
Advertisement
 