ఒక్కోసారి ఒక్కో లెక్క!

విద్యుత్ శాఖపై డిప్యూటీ సీఎంకు అవగాహన లేదు
మాజీ మంత్రి హరీశ్రావు ధ్వజం
ప్రభుత్వానికి కమీషన్లపై ఉన్న శ్రద్ధ పాలసీలపై ఉండక పోవడం వల్లే పొరపాట్లు
గతంలో విడుదల చేసిన శ్వేతపత్రం, ఇటీవలి క్లీన్ అండ్ గ్రీన్ ఎనర్జీ పాలసీ గణాంకాల్లో పొంతన లేదు
మీ పీపీపీటీలోని గణాంకాలన్నీ తప్పుల తడకలే..
సాక్షి, హైదరాబాద్: విద్యుత్ శాఖ మంత్రిగా రెండేళ్లుగా పనిచేస్తున్నా ఉప ముఖ్యమంత్రి భట్టి విక్రమార్కకు ఆయన శాఖ లోని అంశాలపై అవగాహన లేదని బీఆర్ఎస్ ఎమ్మెల్యే, మాజీ మంత్రి హరీశ్రావు ఎద్దేవా చేశారు. తాను నిర్వహిస్తున్న శాఖలోని అంశాలపై ఒక్కోసారి ఒక్కో లెక్కను చెప్తున్న భట్టి.. ‘ఇతరులు రాజకీయాలకు పనికి రారు’అన్నట్టుగా వ్యాఖ్యలు చేస్తున్నాడని విమర్శించారు. ప్రభుత్వానికి కమీషన్లపై ఉన్న శ్రద్ధ పాలసీలపై ఉండకపోవడం వల్లే అనేక పొరపాట్లు జరుగుతున్నాయన్నారు. బాధ్యతా యుతమైన పదవుల్లో ఉంటూ ప్రజలను తప్పుదోవ పట్టించడాన్ని మానుకోవాలని, ప్రతిపక్ష నాయకులపై దురుసుగా మాట్లాడే పద్ధతిని మార్చుకోవాలని హితవు పలికారు. విద్యు త్ శాఖపై శనివారం పవర్పాయింట్ ప్రజెంటేషన్ సందర్భంగా భట్టి చేసిన వ్యాఖ్యలను హరీశ్రావు ఖండించారు. ఈ మేరకు ఒక ప్రకటన విడుదల చేశారు.
ఇన్స్టాల్డ్ కెపాసిటీ ఎక్కడైనా తగ్గుతుందా?
‘అసెంబ్లీ సాక్షిగా విద్యుత్పై విడుదల చేసిన శ్వేతపత్రం, ఇటీవల విడుదల చేసిన క్లీన్ అండ్ గ్రీన్ ఎనర్జీ పాలసీ గణాంకాలు పొంతన లేకుండా ఉన్నాయి. పీపీటీలో చెప్పిన గణాంకాలు తప్పుల తడకగా ఉన్నాయి. సోలార్ విద్యుత్ స్థాపిత సామర్ధ్యం 2023లో 6,123 మెగావాట్లుగా శ్వేతపత్రంలో చెప్తూ, పీపీటీలో మాత్రం 2025 నాటికి 5,415 మెగావాట్లుగా పేర్కొన్నారు. ఇన్స్టాల్డ్ కెపాసిటీ ఎక్కడైనా తగ్గుతుందా? శ్వేతపత్రం, పాలసీలోని గణాంకాలను పోల్చి చూసుకున్నారా లేదా? క్లీన్ అండ్ గ్రీన్ ఎనర్జీ పాలసీ పేజీ నం.8లో ప్రస్తుత కాంట్రాక్టెడ్ కెపాసిటీ 26,212 మెగావాట్లుగా చె ప్తూ పేజీ నంబరు 10లో 2029–30 నాటికి 49,104 మెగావాట్లకు చేరుతుందని పేర్కొన్నారు. అంటే 2029–30 నాటికి 1,729 మెగావాట్ల థర్మల్ పవర్ ఉత్పత్తి మాత్రమే లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నారు. కానీ ఇటీవలి కేబినెట్ నోట్ ప్రకారం 2,400 మెగావాట్ల థర్మల్ పవర్ ప్లాంట్ల నిర్మాణం లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నారు. తద్వారా క్లీన్ అండ్ గ్రీన్ ఎనర్జీ పాలసీని తుంగలో తొక్కుతున్నారు..’అని హరీశ్ ఫైర్ అయ్యారు.
ఆగమేఘాల మీద థర్మల్ ప్లాంట్లు ఎందుకు?
‘గ్రీన్ ఎనర్జీ పాలసీ–2025 ప్రకారం 2030 నాటికి 20 వేల మెగావాట్ల పునరుత్పాదక ఇంధన (రెన్యువబుల్ ఎనర్జీ) ఉత్పత్తిని ప్రభుత్వం లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది. అంటే రాబోయే ఐదేళ్లలో సుమారు 13 వేల మెగావాట్ల సోలార్ ఎనర్జీ సాధించాల్సి ఉండగా థర్మల్ ప్లాంట్లపై ఆగమేఘాల మీద కేబినెట్ ఎందుకు నిర్ణయం తీసుకుందో చెప్పాలి? మొత్తం 2,400 మెగావాట్ల ప్లాంట్ల నిర్మాణం కోసం చేసే రూ.50 వేల కోట్ల ఖర్చులో 30 నుంచి 40 శాతం కమీషన్ పొందడమే ప్రభుత్వ పెద్దల ఉద్దేశంగా కనిపిస్తోంది.
మంత్రి శ్రీధర్బాబు కూడా అధికారులు రాసి ఇచి్చన వివరాలను గుడ్డిగా చదువుతున్నారు. మక్తల్లో 800 మెగావాట్ల థర్మల్ ప్లాంటు ఏర్పాటుపై మాట మార్చి అబద్ధాలు చెప్తున్నారు. రామగుండం పవర్ ప్లాంటులో ఒక్కో మెగావాట్ విద్యుత్ ఉత్పత్తికి రూ.14 కోట్లు ఖర్చు అవుతుందని కేబినెట్లో చెప్పి, ఇప్పుడు ఇంకా డీపీఆర్ కాలేదని బుకాయిస్తున్నారు. మహిళా సంఘాలకు వేయి మెగావాట్ల సోలార్ పవర్ ప్లాంట్లు అప్పగిస్తామనే ప్రకటనలపై స్పష్టత ఇవ్వకుండా విపక్షాల మీద మంత్రులు బురద చల్లుతున్నారు..’అని మాజీమంత్రి విమర్శించారు.