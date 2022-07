West Indies vs Bangladesh: బంగ్లాదేశ్‌తో టీ20 మ్యాచ్‌లో వెస్టిండీస్‌ కెప్టెన్‌ నికోలస్‌ పూరన్‌ అదరగొట్టాడు. గయానా వేదికగా సాగిన మూడో టీ20లో 39 బంతుల్లో 5 ఫోర్లు, 5 సిక్సర్ల సాయంతో 74 పరుగులు చేశాడు. పూరన్‌ మెరుపు ఇన్నింగ్స్‌తో వెస్టిండీస్‌ 5 వికెట్ల తేడాతో పర్యాటక బంగ్లాదేశ్‌పై విజయం సాధించింది.

తద్వారా మూడు మ్యాచ్‌ల సిరీస్‌ను 2-0 తేడాతో సొంతం చేసుకుంది. కాగా రెండు టెస్టులు, మూడు టీ20లు, మూడు వన్డేలు ఆడేందుకు బంగ్లాదేశ్‌ ప్రస్తుతం వెస్టిండీస్‌లో పర్యటిస్తోంది. ఈ క్రమంలో టెస్టు సిరీస్‌లో ఆతిథ్య విండీస్‌ వరుసగా 7, 10 వికెట్ల తేడాతో గెలుపొంది విజేతగా నిలిచింది.

ఇక మొదటి టీ20లో వర్షం కారణంగా ఫలితం తేలలేదు. రెండో టీ20లో 35 పరుగుల తేడాతో గెలుపొందిన పూరన్‌ బృందం... గురువారం నాటి మూడో టీ20 మ్యాచ్‌లో 5 వికెట్ల తేడాతో గెలిచింది. సిరీస్ కైవసం చేసుకుంది.

వెస్టిండీస్‌ వర్సెస్‌ బంగ్లాదేశ్‌ మూడో టీ20

►టాస్‌: బంగ్లాదేశ్‌- బ్యాటింగ్‌

►బంగ్లాదేశ్‌ స్కోరు: 163/5 (20)

►వెస్టిండీస్‌ స్కోరు: 169/5 (18.2)

►విజేత: వెస్టిండీస్‌(5 వికెట్ల తేడాతో విండీస్‌ గెలుపు)

►పూరన్‌, కైల్‌ మేయర్స్‌ అర్ధ శతకాలు

►ప్లేయర్‌ ఆఫ్‌ ది మ్యాచ్‌: నికోలస్‌ పూరన్‌(39 బంతుల్లో 5 ఫోర్లు, 5 సిక్సర్ల సాయంతో 74 పరుగులు)

►బంగ్లాదేశ్‌ ఇన్నింగ్స్‌లో టాప్‌ స్కోరర్‌: ఆఫిఫ్‌ హొసేన్‌(50 పరుగులు)

A big knock and a big moment to seal the series! Nicholas Pooran takes our #MastercardPricelessMoment of the 3rd T20I. #WIvBAN pic.twitter.com/Xo6nVibUwJ

— Windies Cricket (@windiescricket) July 7, 2022